Bariloche convocó a elecciones convencionales para reformar la Constitución municipal

La ciudad irá a las urnas el 1 de noviembre con el objetivo de elegir a 15 representantes que modificarán la Carta Magna local. La medida impulsada por el intendente Walter Cortés fue aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal.

El Concejo Municipal de Bariloche convocó a elecciones convencionales para el 1 de noviembre, con el objetivo de elegir a los representantes que modificarán la Constitución local, una iniciativa impulsada por el intendente Walter Cortés .

La medida fue aprobada por unanimidad luego de dejar atrás posiciones encontradas y alcanzar el consenso entre todos los bloques , en el marco de una nueva sesión extraordinaria del cuerpo legislativo.

El entendimiento entre la totalidad de los ediles llegó luego de un cuarto intermedio, donde hubo diversas posturas que tuvieron como objetivo principal "el bienestar de la comunidad y encontrar una herramienta útil para la ciudadanía", indicaron desde el Concejo.

Cabe mencionar, que había previamente presentados, dos proyectos de ordenanza que apuntaban a que la elección sea en septiembre de 2026 o en marzo de 2027.

Las negociaciones permitieron llegar a un proyecto único, el cual minutos más tarde fue sancionado por unanimidad y dejó aprobada la fecha de elecciones para el domingo 1ero de noviembre.

Bariloche tendrá elecciones convencionales

De esta manera, los habitantes de Bariloche, la ciudad más grande de Río Negro, acudirán a las urnas para elegir a 15 convencionales encargados de modificar la Carta Magna, cuya última reforma había tenido lugar en 2007.

Al respecto, el presidente del Concejo Municipal, Gerardo del Río, celebró la convocatoria al considerar que "hoy ganamos los vecinos". "Este logro demuestra que podemos trabajar en equipo por la gente", evaluó en las redes sociales.

Explicó, a la vez, que durante la sesión se debatieron dos proyectos y que, gracias al diálogo, se llegó a un consenso. Agradeció también a los concejales Juan Pablo Ferrari (Juntos Somos Río Negro), Samanta Echenique (PRO) y Leandro Costa Brutten (PJ) por su "colaboración y apertura al debate".

Concejo Deliberante Bariloche La convocatoria a elecciones fue aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal de Bariloche.

"Los vecinos nos piden que pensemos en el futuro, que integremos la ciudad y generemos oportunidades para todos. Este es nuestro gran desafío. La elección de los convencionales es clave para proyectar Bariloche en los próximos 20 años", indicó.

Por otra parte, anticipó que el Concejo trabaja en una propuesta nueva para comunicar la reforma de la Carta Orgánica a todos los barrios. "Hoy demostramos que existe la posibilidad de acordar. Estoy aquí para mejorar la vida de nuestra gente y asegurar que todos estén incluidos en esta reforma", concluyó Del Río.

En tanto, Juan Pablo Ferrari, del oficialismo rionegrino, destacó la convocatoria a elecciones como un "hito institucional que demuestra que, cuando el objetivo es el bien común, los acuerdos son posible".

Por su peso poblacional, San Carlos de Bariloche será uno de los distritos clave en los comicios del año próximo, donde la provincia irá a las urnas para elegir nuevo gobernador. Actualmente comanda Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), quien todavía no definió si buscará la reelección.