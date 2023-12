Argentina 2024: un constante juego de "palitos chinos"

Tanto a nivel económico como político el país se enfrenta a un tablero similar al que ofrece un juego de “palitos chinos”, donde diseminados sobre la mesa quedan superpuestos, entrecruzados, obstruidos, tabicados, o libres los palillos que cada jugador debe, a su turno, recoger. Los palitos son, en la metáfora, los problemas de la Argentina. Si se busca sacar uno bruscamente, se producirán movimientos no deseados en otros que no solo impedirán alcanzar el objetivo de removerlo, sino que pueden complicar la extracción de otros. No importa tampoco la jerarquía y el valor de las piezas. Una mala jugada en busca de una sin valor puede complicar mucho, a futuro, obtener una de mayor cuantía. Eso sucede en lo económico con las variables entrecruzadas que obligan a una quirúrgica coordinación del jugador para tener el tacto exacto para modificar una sin alterar demasiado el resto del juego. Los movimientos mal hechos traen consecuencias caóticas. La sensibilidad no es un factor de debilidad, sino a la inversa, una característica imprescindible de éxito.