La agenda de Javier Milei en Israel: visita al Muro de los Lamentos y encuentro con Benjamín Netanyahu + Seguir en









Será su tercera visita al país desde que asumió la Presidencia. También se reunirá con su par israelí, Isaac Herzog.

Milei volverá a reunirse con Netanyahu, como en septiembre del 2025.

Este sábado por la mañana, Javier Milei viajará a Israel, en medio del cese al fuego temporal y las negociaciones que involucran a ese país para consolidar una paz en Medio Oriente. En la agenda de su 38° viaje internacional, se anticiparon eventos de impronta cultural y simbólica, aunque no se adelantaron avances en acuerdos de cooperación comercial o económica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El itinerario del Presidente de la Nación incluye un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el presidente de ese país, Isaac Herzog; y dos paseos por el Muro de los Lamentos: uno tras llegar y otro antes de regresar a la Argentina. Milei arribará a la ciudad de Buenos Aires el próximo miércoles. Otro encuentro de relevancia es el que mantendrá el canciller Pablo Quirno con su par de Israel, Gideon Sa'ar.

Se trata de la tercera visita de Javier Milei a Israel desde que asumió la Presidencia, en un momento geopolítico marcado por el conflicto que ese país protagonizó hasta este mes con Irán, Líbano y Palestina. Aún no se confirmó que las negociaciones por acuerdos de paz tengan resultados concluyentes. "Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa", planteó el mandatario nacional en su última aparición pública, en una entrevista con Canal 14 de Israel.

javier milei gira israel muro de los lamentos 2024.jpg Javier Milei en el Muro de los Lamentos, en una de sus visitas a Israel en el 2024. La agenda de Javier Milei en Israel Según la agenda oficial difundida por la Casa Rosada, Javier Milei arribará en la madrugada del domingo (hora argentina) a Israel, para regresar el miércoles. Su itinerario será el siguiente:

Domingo 19 de abril 03:30 horas: llegada del Presidente a Israel.

04:30 horas: el Presidente Milei visita el Muro de los Lamentos.

10:15 horas: el canciller Pablo Quirno se reúne con su par israelí, Gideon Sa'ar.

11:30 horas: el Presidente mantiene un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

A continuación y a confirmar: anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al.

A continuación y a confirmar: firma de acuerdos y declaraciones conjuntas.

A continuación: reunión ampliada.

15 horas: pregrabación de la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl. Lunes 20 de abril 04:30 horas: el presidente Javier Milei recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. Palabras del mandatario argentino.

09:30 horas: el presidente Milei se reúne con su par israelí, Isaac Herzog.

11:30 horas: el Presidente de la Nación visita la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Palabras del mandatario argentino. Martes 21 de abril 04:30 horas: encuentro con rabinos.

10 horas: el Presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro.

15 horas: el Presidente participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas).

Horario a confirmar: visita al Muro de los Lamentos.

17:30 horas: partida del Presidente de la Nación y su comitiva de regreso a la Argentina. Miércoles 22 de abril 10 horas: llegada del vuelo que conduce al mandatario a la ciudad de Buenos Aires.