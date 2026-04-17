Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva y avanzó con el FMI en la negociación de la deuda + Seguir en









Tras la segunda revisión del programa con el organismo, el ministro de Economía mantuvo un encuentro con la titular del Fondo. En la reunión analizaron el estado del acuerdo y los próximos pasos para afrontar los vencimientos externos.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en Washington tras la revisión del programa con el FMI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este viernes una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del organismo. El encuentro se produjo después de la segunda revisión del programa con la Argentina, que habilitaría un desembolso cercano a los u$s1.000 millones.

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La cita se dio en un momento sensible para la relación entre el Gobierno y el Fondo, ya que la administración de Javier Milei busca afianzar el respaldo externo al rumbo económico oficial y, al mismo tiempo, avanzar en la estrategia para afrontar los próximos compromisos financieros.

Durante la reunión ambas partes repasaron el estado de ejecución del programa vigente, con eje en el frente fiscal, las metas monetarias y la evolución de las reservas. Este último punto había sido uno de los aspectos más observados en la revisión previa, por las dificultades de la Argentina para fortalecer su posición externa.

Georgieva destacó tras la reunión la “fuerte implementación” de las políticas económicas por parte de la Argentina y ratificó el respaldo del organismo al rumbo oficial. A través de un mensaje en redes sociales, señaló que mantuvo una “excelente discusión” con Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y sostuvo que el Fondo seguirá acompañando las reformas encaradas por el Gobierno para afianzar la estabilidad y apuntalar el crecimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kgeorgieva/status/2045298298635092164?s=46&partner=&hide_thread=false Excellent discussion with Minister @LuisCaputoAR & @BancoCentral_AR Governor Bausili on Argentina’s strong policy implementation. We look forward to continuing to support ’s reforms to entrench stability and lift growth. pic.twitter.com/sio4BCzSp4 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 18, 2026 En ese marco, el diálogo incluyó los próximos pasos vinculados al esquema de pagos de deuda y las herramientas que analiza el Palacio de Hacienda para mejorar el perfil de vencimientos en moneda extranjera. Entre las opciones en estudio aparecen mecanismos de financiamiento y alternativas orientadas a reducir el costo de las obligaciones en dólares.

El entendimiento con el FMI se encuadra en el programa de facilidades extendidas firmado en 2025 por u$s20.000 millones, que prevé revisiones periódicas sujetas al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas. Cada evaluación favorable abre la puerta a nuevos desembolsos por parte del organismo. Caputo se reunió con empresarios de EEUU y sumó promesas de inversión para la Argentina El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que mantuvo en Washington una reunión junto al viceministro José Luis Daza con representantes de compañías estadounidenses nucleadas en la US Chamber of Commerce, en el marco de la agenda oficial del Gobierno en Estados Unidos. Según señaló el funcionario, los empresarios felicitaron a la administración de Javier Milei por el ordenamiento de la economía y por las medidas orientadas a generar condiciones para la llegada de capitales. Además, aseguró que durante el encuentro también manifestaron su interés en invertir en distintos sectores de la economía argentina. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2045290259248738756&partner=&hide_thread=false Junto a @JoseLuisDazaAR me reuní en Washington con representantes de empresas estadounidenses de la US Chamber of Commerce, quienes felicitaron al Gobierno argentino por haber ordenado la economía y haber generado los incentivos para atraer inversiones. También nos expresaron sus… pic.twitter.com/qycvb7lKdO — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 17, 2026