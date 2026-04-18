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18 de abril 2026 - 11:55

Luis Caputo detalló el esquema de financiamiento con organismos internacionales y resaltó el respaldo del FMI

El funcionario aseguró que fue el "mejor viaje" del equipo económico. Además, se expresó respecto a la estrategia financiera que lleva a cabo el Gobierno.

Caputo destacó el apoyo de organismos internacionales.

Caputo destacó el apoyo de organismos internacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró su paso por Washington con un fuerte respaldo de los organismos internacionales y brindó nuevos detalles sobre la estrategia financiera del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Tras participar de la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el funcionario aseguró que se trató del “mejor viaje" del equipo económico en este tipo de encuentros.

Noticia en desarrollo.-

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