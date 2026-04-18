Luis Caputo detalló el esquema de financiamiento con organismos internacionales y resaltó el respaldo del FMI

El funcionario aseguró que fue el "mejor viaje" del equipo económico. Además, se expresó respecto a la estrategia financiera que lleva a cabo el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró su paso por Washington con un fuerte respaldo de los organismos internacionales y brindó nuevos detalles sobre la estrategia financiera del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Tras participar de la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el funcionario aseguró que se trató del “mejor viaje" del equipo económico en este tipo de encuentros.