El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró su paso por Washington con un fuerte respaldo de los organismos internacionales y brindó nuevos detalles sobre la estrategia financiera del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Tras participar de la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el funcionario aseguró que se trató del “mejor viaje" del equipo económico en este tipo de encuentros.
18 de abril 2026 - 11:55
Luis Caputo detalló el esquema de financiamiento con organismos internacionales y resaltó el respaldo del FMI
El funcionario aseguró que fue el "mejor viaje" del equipo económico. Además, se expresó respecto a la estrategia financiera que lleva a cabo el Gobierno.
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