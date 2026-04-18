Destrozada por la crítica: Netflix estrenó la secuela que decepcionó a toda una generación + Seguir en









30 años después, la segunda parte de uno de los clásicos más importantes llegó a la plataforma por la revancha.

La película no cumplió con las expectativas de los fanáticos. Imagen: Freepik

Las plataformas suelen ampliar sus catálogos con títulos que buscan apelar a la nostalgia del público. En ese contexto, Netflix sumó una película que en su momento generó una enorme expectativa entre los fans de un clásico que marcó a toda una generación hace más de dos décadas.

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La apuesta parecía segura: recuperar a personajes icónicos, combinar animación con acción real y sumar a una figura del deporte mundial para atraer tanto a nuevos espectadores como a quienes crecieron con la historia original. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Se trata de Space Jam: una nueva era, la secuela del recordado film de los 90 que fue duramente cuestionada por la crítica tras su estreno.

Space Jam: Una nueva era Con LeBron James como nueva estrella, llegó la secuela de una esperada película. Imagen: Netflix De qué trata Space Jam: una nueva era La historia sigue a LeBron James, quien interpreta una versión ficticia de sí mismo, un jugador de básquet obsesionado con la disciplina y el entrenamiento. Su relación con su hijo Dom es tensa, ya que el joven prefiere los videojuegos antes que seguir los pasos de su padre en el deporte.

Todo cambia cuando ambos quedan atrapados en un universo digital controlado por una inteligencia artificial llamada Al-G Rhythm. Este villano desafía a LeBron a un partido de básquet con reglas poco convencionales, donde el objetivo es ganar para poder regresar al mundo real.

Space Jam: Una nueva era Los Looney Tunes vuelven a reunirse para otro inolvidable partido de Básquet. Imagen: Netflix Para enfrentarlo, LeBron deberá reunir a los Looney Tunes, quienes viven dispersos en distintos mundos dentro del sistema. Así, Bugs Bunny y compañía vuelven a unirse para formar un equipo que combine humor, locura y talento deportivo.

El partido final mezcla elementos del básquet con mecánicas de videojuego, en un espectáculo cargado de efectos visuales y referencias a múltiples franquicias, aunque este enfoque fue uno de los aspectos más criticados por priorizar lo visual sobre la historia. Netflix: tráiler de Space Jam: una nueva era Embed - SPACE JAM 2 UNA NUEVA ERA Tráiler Español Latino DOBLADO (2021) Netflix: elenco de Space Jam: una nueva era LeBron James (LeBron James)

Don Cheadle (Al-G Rhythm)

Cedric Joe (Dom James)

Jeff Bergman (Bugs Bunny)

Zendaya (Lola Bunny)

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