Javier Milei refuerza sintonía con gobernadores aliados y los intendentes pasan al frente en la oposición

La Casa Rosada apuntala los acuerdos con sus socios y empuja la eliminación de las PASO. Los alcaldes canalizan el malestar y levantan la voz por fondos. Advertencia de municipios radicales y peronistas a Nación.

Fue una semana de contrastes. Por un lado, el Gobierno tendió nuevos puentes con las provincias aliadas y apuntaló el vínculo con sus socios en una hora compleja. Por el otro, los intendentes ganaron protagonismo y se pusieron al frente del reclamo por fondos y obras en un escenario de creciente deterioro social en el territorio.

La Casa Rosada busca retomar la iniciativa. Con Manuel Adorni en dificultades, Karina Milei salió a jugar y aumentó su nivel de exposición. Al complicado momento económico se sumó el dato de inflación de marzo , que marcó 3,4%, un golpe directo al principal activo libertario. El número no hizo más que plasmar en los papeles lo que ya se siente en una calle caliente.

El oficialismo exhibió fotos con gobernadores amigables, una muestra de volumen político en momentos de fragilidad. A diferencia de otras ocasiones, no fue el ministro del Interior, Diego Santilli , el anfitrión de los mandatarios. El martes, la propia Karina se puso al frente de una reunión con el mendocino Alfredo Cornejo y con el entrerriano Rogelio Frigerio , dos de los caciques que trabaron alianzas electorales con La Libertad Avanza (LLA) en sus pagos chicos.

En ese encuentro también estuvieron Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, arquitectos políticos de la ingeniería violeta.

La reunión sirvió para delinear algunos puntales. Los funcionarios nacionales adelantaron lo que finalmente se plasmó en un decreto el viernes : nueve provincias podrán concesionar rutas nacionales con peajes . Se trata de Córdoba , San Luis , Mendoza , Corrientes , Santa Fe , San Juan , Santa Cruz , Río Negro y Neuquén . La medida intenta dar respuesta a la creciente preocupación por el estado de los caminos, pero también desliga a Nación y empodera a los distritos.

No fue el único tema de la charla. El Gobierno ratificó con los mandatarios el acuerdo electoral rumbo al 2027. El trato, contaron fuentes a Ámbito, fue que no haya interferencias cruzadas: los gobernadores mandan en la cuestión provincial y LLA, en la nacional. "Gobiernos locales apoyando al nacional y viceversa", comentaron desde una jurisdicción.

Cornejo no tiene reelección. El nombre de su sucesor será motivo de disputa. "El candidato lo pone Alfredo", ratificaron en Cuyo. Entre los anotados están el diputado Luis Petri y el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez. Frigerio, en cambio, está habilitado para buscar otros cuatro años más al frente del Ejecutivo.

En el horizonte, Milei y sus coroneles pretenden avanzar en la reforma electoral, un combo que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para eso, pretende no solo el apoyo de los gobernadores aliados, sino que el esquema se replique en las jurisdicciones donde todavía está vigente el sistema de internas.

Macri Zdero El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, recibió a Mauricio Macri en la Casa de Gobierno.

En Chaco, el gobernador Leandro Zdero, otro de los que comparten frente con LLA, ya envió a la Legislatura un proyecto propio para suspender las PASO. Teóricamente, la jugada fortalecería a los oficialismos y le quitaría la posibilidad de ordenarse en las urnas a un peronismo disperso. No es una idea descabellada para los jefes provinciales.

El viernes, Zdero recibió en la gobernación al presidente del PRO, Mauricio Macri, quien busca relanzar la marca con una gira federal. Al igual que los libertarios, el partidario amarillo también integra la administración chaqueña, junto con la UCR.

Otro de los líderes que pasaron por Buenos Aires fue Osvaldo Jaldo, quien avanzó en la concreción de obras hídricas en Tucumán junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Jaldo recibió la copia de la adjudicación del Acueducto de Vipos, que brindará una solución definitiva al abastecimiento de agua potable para vecinos y vecinas de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y San Miguel de Tucumán.

Avanzada de intendentes

Del otro lado del ring, los intendentes ganan protagonismo. El martes, 150 alcaldes de todo el país se movilizaron al Ministerio de Economía en reclamo de fondos y obras y contra el aumento de las naftas, entre otros puntos. La movida fue organizada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que comanda el matancero Fernando Espinoza, y tuvo soporte de Axel Kicillof y Ricardo Quintela, quienes se sumaron a la foto final de la actividad.

“Retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, reactivar las obras públicas paralizadas y revisar el esquema de fondos que reciben provincias y municipios” fue el resumen del scrum.

Mientras la mayoría de los gobernadores dialoguistas prefiere evitar la confrontación directa, los jefes comunales tomaron la iniciativa y canalizaron el malestar. No solo hubo presencia de 18 provincias, sino también de dirigentes radicales y vecinalistas. En conjunto, dieron cuenta de un diagnóstico crudo. "Cada vez hay más demanda de comida, de remedios, de vacunas. Adultos mayores en situación de calle, cosas que hasta hace tiempo no se veían", dijeron.

intendentes en mecon Los intendentes mostraron músculo frente al Gobierno nacional. Prensa

Aunque el mensaje central fue a Nación, también aparece un subtexto dirigido a los líderes provinciales. "Esto es un magma, va de abajo hacia arriba. Primero estamos nosotros, pero después los gobernadores", mencionó uno de los manifestantes. Para colmo, en el horizonte inmediato asoma el medio aguinaldo y muchas intendencias no tienen resuelto cómo lo pagarán.

La convocatoria fue nutrida. Sumó, también, la mala hora política del mileísmo. Varios de los presentes se plantean ya como posibles candidatos a disputar las gobernaciones de sus provincias en 2027. Estuvieron, por caso, Rosario Romero (Paraná), Dante Velazquez (La Quiaca), Martín Pérez (Río Grande), Pablo Grasso (Río Gallegos), Julio Alak (La Plata) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), entre otros.

El peronismo empieza a gestar una construcción federal con el 2027 como meta. De fondo, todas las encuestas marcan un deterioro marcado de la imagen del Presidente. En paralelo a la foto política, la FAM alista una presentación judicial contra el ministro Luis Caputo en caso de no obtener una respuesta a sus demandas.

Desde el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), otro de los organismos en pie de guerra contra la gestión libertaria, también hubo mensajes. El cordobés Daniel Passerini aventuró que "Milei no va a ser reelecto" y que este proyecto "ya fracasó". "Creo que la oportunidad es no apostar por otro fracaso, por lo tanto la receta sería no hacer lo mismo que se hizo en los anteriores fracasos”, comentó a Radio del Plata.

Intendentes radicales El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires se reunió en Tandil.

El malestar también permeó entre la UCR. El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires sesionó la semana pasada en Tandil y elevó la voz tanto hacia al Gobierno nacional como al bonaerense. Puntualmente, le exigió a Axel Kicillof la liberación del 100% del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal y planteó la preocupación creciente por organismos como el IOMA y el IPS.

Además, el espacio que comanda el alcalde de Rauch, Maximiliano Suescun, habló sobre la afectación de los fondos coparticipables y reclamó una reunión con Diego Santilli, para conversar sobre cuestiones como obra pública, seguridad, tierras fiscales y financiamiento municipal, entre otros temas.