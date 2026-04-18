Guerra en Medio Oriente: Irán anunció que cerró nuevamente el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de EEUU a sus puertos

El pasaje marítimo vuelve a estar en el centro de los focos este sábado luego de la decisión de Teherán. Trump había detallado que la presión militar sobre los puertos iraníes se mantendría hasta no llegar a un acuerdo final por la paz en Medio Oriente.

Veinticuatro horas, eso es todo lo que duró la paz en Medio Oriente. Luego de los anuncios de la Casa Blanca, Irán había dispuesto permitir la libre navegación por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, este sábado desde Teherán definieron volver a cerrar el pasaje marítimo por donde pasa el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y la tensión vuelve a crecer en la región.

La decisión llegó después de que Washington ratificara que no levantará el bloqueo sobre los puertos iraníes. En ese contexto, el mando militar conjunto de Teherán informó que “el control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior, bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”, y advirtió que las limitaciones continuarán mientras se mantengan las sanciones sobre sus puertos.

El endurecimiento también responde a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dejó en claro que el bloqueo “se mantendrá plenamente en vigor” hasta que Irán avance en un acuerdo con Estados Unidos, incluyendo su programa nuclear.

La breve flexibilización aplicada previamente había sido interpretada como un intento de descomprimir tensiones sin resignar control estratégico. Sin embargo, nunca implicó una apertura total del paso, sino un esquema condicionado que ahora quedó sin efecto.

El impacto potencial sobre los mercados energéticos vuelve a estar en el centro de la escena. Por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo global, por lo que cualquier restricción adicional amenaza con recortar la oferta en un contexto ya sensible. Cabe destacar que el viernes pasado que el p etróleo no solo bajo su racha alcista sino que también cayó en valor luego de que se anunciara el acercamiento diplomático.

La tensión escala en el estrecho, mientras que las negociaciones entre EEUU e Irán se enfrían.

En paralelo, el control de este corredor marítimo continúa siendo una herramienta clave de Irán en su pulseada con Washington. Esa estrategia ya derivó en el despliegue de fuerzas estadounidenses en la región y en un bloqueo que busca forzar a Teherán a aceptar un acuerdo en el marco de las negociaciones mediadas por Pakistán, tras casi siete semanas de conflicto con Israel y Estados Unidos.

En medio de la escalada en el Golfo, crece la incertidumbre sobre el estatus operativo del estrecho de Ormuz. Según fuentes del sector marítimo, buques mercantes reportaron haber recibido comunicaciones por radio de la armada iraní en las que se declaraba nuevamente cerrado el paso y se prohibía la circulación de cualquier embarcación.

El viernes, el canciller iraní, Abbas Araghchi, había señalado en su cuenta de X que el estrecho se encontraba habilitado. Sin embargo, poco después, medios estatales del país indicaron que existe una “supervisión total de las fuerzas armadas iraníes sobre el paso de los barcos, y dicho paso se considera nulo si continúa el supuesto bloqueo naval”.

La presión de EEUU sobre los puertos y las negociaciones

Trump había ratificado que el bloqueo sobre los puertos iraníes seguirá vigente, incluso después de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz. La definición llegó tras una jornada marcada por señales cruzadas en el Golfo, en un contexto de alta tensión geopolítica.

Luego de celebrar la habilitación del corredor marítimo, el mandatario aclaró que la principal herramienta de presión de Washington no será retirada hasta alcanzar un entendimiento de fondo con Teherán. “Hay muchas posibilidades de un acuerdo”, aseguró, en referencia a una nueva ronda de negociaciones prevista para este fin de semana.

donald trump mojtaba jamenei Tras breves momentos de paz, la tensión entre EEUU e Irán vuelve a acrecentarse.

En ese marco, Trump sostuvo que el estrecho “está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre”, aunque esa normalización no implica un alivio total de las restricciones. El esquema vigente permite la circulación de buques por la vía internacional, pero mantiene bajo control las operaciones directamente vinculadas con Irán, que continúan limitadas y bajo supervisión militar estadounidense.

El posicionamiento de la Casa Blanca busca sostener la presión económica sin interrumpir completamente el flujo global de energía, en una zona clave por donde transita una porción significativa del petróleo mundial.

En paralelo, el mandatario también se refirió al frente regional y aseguró haber intervenido para frenar acciones militares de Israel en el Líbano. “Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!”, escribió en su red social.