Citroën relanzó la Berlingo en la Argentina con más tecnología y capacidad

La marca presentó la nueva generación del furgón con mejoras en diseño, conectividad y carga, y apuesta a un posicionamiento competitivo con financiación a tasa 0%.

En un contexto donde el segmento de utilitarios livianos busca renovarse con propuestas más tecnológicas y eficientes, Citroën Argentina presentó en el país la nueva generación de la Berlingo , marcando el regreso de uno de sus modelos más emblemáticos para el trabajo y la logística urbana.

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En ese marco, Federico Frascaroli, Brand Manager de la marca, señaló: “nos encontramos hoy aquí lanzando la nueva generación de Citroën Berlingo , un furgón realmente muy esperado por todos nosotros y que llega totalmente renovado, con un nuevo diseño, con más confort, más tecnología y más capacidad de carga, tanto en volumen como en peso”.

El ejecutivo destacó que el modelo incorpora “mucha más tecnología, un puesto de conducción 100% digital, con una pantalla táctil de 10 pulgadas, que la podemos emparejar con un dispositivo de smartphone de manera inalámbrica”, lo que mejora la conectividad con el conductor.

Entre las novedades, remarcó que “va a tener la capacidad de transportar hasta 3 pasajeros, realmente es algo inédito en el segmento de vans pequeñas en la Argentina” .

También subrayó avances en confort: “mejoró mucho la comodidad dentro del habitáculo”, junto con un salto en prestaciones de carga: “hasta 865 kilos y 3,9 metros cúbicos, casi un metro cúbico más que la versión anterior de Berlingo”.

JML-404(1) El modelo incorpora “mucha más tecnología, un puesto de conducción 100% digital, con una pantalla táctil de 10 pulgadas, que la podemos emparejar con un dispositivo de smartphone de manera inalámbrica”, destacaron desde la marca.

En cuanto al posicionamiento comercial, Frascaroli detalló: “Hoy estamos lanzando el nuevo Berlingo con un precio en el mes de junio de $38.860.000”.

Además, agregó que “es un precio súper competitivo, pero que llega también con una propuesta de financiación hasta $30 millones a tasa 0% en 36 meses”, permitiendo financiar hasta el 80% del vehículo. También confirmó que estará disponible a través del canal de Plan de Ahorro.