En un contexto donde el segmento de utilitarios livianos busca renovarse con propuestas más tecnológicas y eficientes, Citroën Argentina presentó en el país la nueva generación de la Berlingo, marcando el regreso de uno de sus modelos más emblemáticos para el trabajo y la logística urbana.
Citroën relanzó la Berlingo en la Argentina con más tecnología y capacidad
La marca presentó la nueva generación del furgón con mejoras en diseño, conectividad y carga, y apuesta a un posicionamiento competitivo con financiación a tasa 0%.
En ese marco, Federico Frascaroli, Brand Manager de la marca, señaló: “nos encontramos hoy aquí lanzando la nueva generación de Citroën Berlingo, un furgón realmente muy esperado por todos nosotros y que llega totalmente renovado, con un nuevo diseño, con más confort, más tecnología y más capacidad de carga, tanto en volumen como en peso”.
El ejecutivo destacó que el modelo incorpora “mucha más tecnología, un puesto de conducción 100% digital, con una pantalla táctil de 10 pulgadas, que la podemos emparejar con un dispositivo de smartphone de manera inalámbrica”, lo que mejora la conectividad con el conductor.
Nueva Berlingo: más confort, tecnología y capacidad
Entre las novedades, remarcó que “va a tener la capacidad de transportar hasta 3 pasajeros, realmente es algo inédito en el segmento de vans pequeñas en la Argentina”.
También subrayó avances en confort: “mejoró mucho la comodidad dentro del habitáculo”, junto con un salto en prestaciones de carga: “hasta 865 kilos y 3,9 metros cúbicos, casi un metro cúbico más que la versión anterior de Berlingo”.
En cuanto al posicionamiento comercial, Frascaroli detalló: “Hoy estamos lanzando el nuevo Berlingo con un precio en el mes de junio de $38.860.000”.
Además, agregó que “es un precio súper competitivo, pero que llega también con una propuesta de financiación hasta $30 millones a tasa 0% en 36 meses”, permitiendo financiar hasta el 80% del vehículo. También confirmó que estará disponible a través del canal de Plan de Ahorro.