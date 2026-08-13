PopFest anuncia su grilla: Juanes, Conociendo a Rusia, La Delio Valdez, Turf y más + Agregar ámbito en









Una grilla que atraviesa generaciones, estilos y públicos, con artistas consagrados que forman parte de la memoria musical colectiva y nuevas figuras que representan el presente y el futuro de la música.

Juanes lidera la primera edición del festival.

El próximo sábado 5 de diciembre, la música tendrá una nueva cita en Parque Norte. Desde el mediodía y durante toda la jornada, más de 20.000 personas podrán disfrutar al aire libre de la primera edición de PopFest, un nuevo festival que propone reunir en un mismo escenario a grandes referentes de distintas generaciones y a algunos de los artistas más destacados de la escena actual.

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Con una programación pensada para vivir durante todo el día, PopFest combinará música en vivo, entretenimiento, experiencias interactivas y propuestas gastronómicas en una jornada de gran escala que busca convertirse en uno de los principales encuentros musicales del año en Buenos Aires, de la mano de Radio Pop 101.5, que lleva en vivo el espíritu de la emisora que se convirtió en una de las más reconocidas del país.

Y ahora sí: llegó el momento de conocer quiénes van a hacer historia en esta primera edición.

Lineup del PopFest Juanes, Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Angela Leiva, Estelares, Coti, Yami Safdie, Denise Romano, La Valenti y Guido Morán serán parte de la primera edición del festival.

Una grilla que atraviesa generaciones, estilos y públicos, con artistas consagrados que forman parte de la memoria musical colectiva y nuevas figuras que representan el presente y el futuro de la música.

Juanes llegará a PopFest para celebrar más de 25 años de trayectoria y un catálogo repleto de canciones que ya forman parte de la historia de la música latina. El artista colombiano se encuentra actualmente presentando su más reciente álbum, JuanesTeban. Entradas y Preventa para el PopFest La preventa exclusiva para clientes Mastercard del BNA estará disponible este jueves 13 y viernes 14 de agosto. Por su parte, la venta general se abrirá el sábado 15 de agosto a través de la plataforma Pulso Tickets (www.pulsotickets.com).

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