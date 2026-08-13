El leasing acelera y alcanza su mejor nivel en casi ocho años

La cartera llegó a u$s802 millones en junio y acumuló diez trimestres consecutivos de crecimiento. El transporte y la logística concentraron la mayor parte de las operaciones, mientras las PyMEs ganaron participación.

El mercado de leasing volvió a mostrar un fuerte crecimiento durante el segundo trimestre de 2026 y alcanzó su nivel más elevado desde fines de 2018. De acuerdo con el último informe de Leasing Argentina , la cartera total llegó a u$s 802 millones a junio , con una expansión del 15,9% en lo que va del año.

El resultado marca además diez trimestres consecutivos de crecimiento para una herramienta de financiamiento utilizada principalmente para incorporar vehículos, maquinaria, tecnología y otros bienes de capital.

Entre abril y junio se firmaron contratos por $235.000 millones , lo que representa un incremento interanual del 12,5% en términos reales. En pesos, el saldo de cartera alcanzó los $1.189.119 millones , con una suba real del 15,7% frente al mismo período del año anterior.

El desempeño del leasing también se diferenció del crédito prendario, que registró una caída real del 3,5% durante el mismo período. El plazo promedio de los contratos fue de 31 meses.

“ El leasing vuelve a demostrar que es una herramienta clave para transformar financiamiento en inversión de bienes de capital ”, destacó Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina.

De acuerdo con el último informe de Leasing Argentina, la cartera total llegó a u$s802 millones a junio, con una expansión del 15,9% en lo que va del año.

Transporte y logística concentran la demanda

El sector de transporte y logística fue el principal impulsor de las operaciones durante el trimestre y representó el 79,5% del total. También se registraron avances en otros segmentos, como telefonía y tecnología, que crecieron 54% interanual en términos reales, y maquinaria para la construcción, con una mejora del 7%.

La composición de la cartera refleja el peso de estos sectores: 65,5% corresponde a equipos de transporte y logística, 11,5% a maquinaria de construcción, 10,7% a tecnología y telecomunicaciones, 5,8% a equipos industriales y 2,3% a maquinaria agrícola.

El crecimiento también tuvo impacto sobre el empleo. Según las estimaciones de la entidad, las operaciones concretadas durante el primer semestre permitieron generar 2.371 puestos de trabajo directos.

“El crecimiento de las PyMEs confirma que el leasing está acompañando de manera concreta sus decisiones de inversión y expansión, con la importancia de generar nuevos puestos de trabajo. Los diez trimestres consecutivos de mejora demuestran que el leasing se consolida como una herramienta eficaz para incorporar activos de gran utilidad”, señaló Nicolás Scioli, director ejecutivo de Leasing Argentina.

Las PyMEs ganan participación

Uno de los datos destacados del informe es el avance de las pequeñas y medianas empresas dentro de la cartera de leasing. En junio representaron el 50,3% del saldo total, frente al 42,3% que concentraban un año atrás.

Dentro de este segmento, The Capita Corporation/Banco Comafi encabezó el ranking con una cartera de $180.668 millones, equivalente al 31% del total PyME. Le siguieron BICE, con el 14%, y Supervielle, con el 10%.

Entre las grandes empresas, HPE Financial Services lideró con $110.036 millones, el 24% del segmento, seguida por The Capita Corporation/Banco Comafi, con 16%, y Supervielle, con 13%.

En el sector público, en tanto, Provincia Leasing ocupó el primer lugar con $51.640 millones, equivalente al 52% de la cartera, por delante de BPN y Banco Patagonia.

Por modalidad, el leasing financiero continúa siendo la alternativa predominante, con el 93% de las operaciones realizadas durante el primer semestre. El leasing operativo representó el 7% restante, con una participación ligeramente superior al 6% registrado un año atrás.

Los datos fueron presentados durante Expo Transporte 2026, la exposición internacional de equipamiento y tecnología para el transporte de cargas y pasajeros que se desarrolla en La Rural. La evolución de la cartera confirma el papel creciente del leasing como mecanismo para financiar la incorporación de vehículos y bienes de capital, especialmente entre las empresas que buscan renovar o ampliar sus activos.