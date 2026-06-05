Stellantis renovó su línea de utilitarios con las nuevas Peugeot Partner y Citroën Berlingo

Las nuevas generaciones llegan al país con mejoras en capacidad de carga, seguridad y confort, apuntando al uso profesional intensivo.

La nueva Partner ya está disponible en el país

Stellantis Argentina presentó oficialmente la nueva generación de los vehículos utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo , dos referentes del segmento que ahora se actualizan con una propuesta más eficiente, tecnológica y orientada al trabajo profesional.

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“ Este lanzamiento marca la renovación completa de nuestra oferta de vans en el país ”, destacaron desde la compañía, subrayando el salto evolutivo de ambos modelos en términos de productividad y costo operativo.

Las nuevas versiones incorporan el conocido motor diésel HDi 1.6 turbo , con 92 CV y 230 Nm de torque, una combinación pensada para ofrecer respuesta sólida incluso con carga plena y optimizar el consumo en uso intensivo.

Las nuevas versiones incorporan el conocido motor diésel HDi 1.6 turbo, con 92 CV y 230 Nm de torque, una combinación pensada para ofrecer respuesta sólida incluso con carga plena y optimizar el consumo en uso intensivo.

Desarrolladas sobre una plataforma común del grupo Stellantis , ambas vans mantienen identidades diferenciadas pero comparten una base técnica robusta. La estructura fue reforzada para soportar ciclos de uso exigentes, con suspensiones calibradas para garantizar estabilidad y confort incluso al máximo de carga.

DSC047493_4traseroportnabiertoPartnercopia2(1) Desarrolladas sobre una plataforma común del grupo Stellantis, ambas vans mantienen identidades diferenciadas pero comparten una base técnica robusta. La estructura fue reforzada para soportar ciclos de uso exigentes, con suspensiones calibradas para garantizar estabilidad y confort incluso al máximo de carga.

En diseño, adoptan una nueva identidad visual con parrilla color carrocería, luces DRL halógenas y llantas de 16 pulgadas, reforzando su perfil moderno y funcional.

“Cada decisión de ingeniería responde a una necesidad concreta del usuario profesional”, remarcan desde la marca.

Capacidad y funcionalidad como eje central

Uno de los puntos más fuertes sigue siendo la capacidad de carga. Tanto la Partner como la Berlingo ofrecen hasta 865 kg y un volumen de 3,9 m³, con un espacio optimizado para logística urbana, servicios técnicos y flotas.

El acceso también fue mejorado: puertas traseras con apertura de hasta 180° y lateral corrediza, facilitando la operación en entornos urbanos exigentes.

Tecnología, confort y seguridad

El equipamiento suma una pantalla táctil de 10 pulgadas, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. A esto se agrega dirección asistida eléctrica, volante multifunción y cabina para tres ocupantes, un diferencial clave en el segmento.

En seguridad, incorporan frenos a disco en las cuatro ruedas, ESP, airbags frontales, monitoreo de presión de neumáticos y asistencias como el sistema Coffee Break Alert.

“Son herramientas de trabajo diseñadas para maximizar productividad, durabilidad y confort en largas jornadas”, destacan desde Stellantis Argentina.

DSC03818-Editar(1) El equipamiento suma una pantalla táctil de 10 pulgadas, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. A esto se agrega dirección asistida eléctrica, volante multifunción y cabina para tres ocupantes, un diferencial clave en el segmento.

Precio y financiación

Las nuevas vans ya están disponibles en todo el país con un precio de $38.860.000, junto con una propuesta de financiación de hasta $30 millones a 36 meses con tasa 0%, apuntando a facilitar el acceso a profesionales y empresas.

Además, la marca refuerza su estrategia de postventa con el programa Flexcare, que incluye mantenimiento programado y garantía extendida.

Con esta renovación, Peugeot y Citroën consolidan su posicionamiento en el mercado local de utilitarios, apostando a vehículos cada vez más eficientes, versátiles y adaptados a las necesidades reales del trabajo cotidiano.