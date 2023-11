BCRA: dudas sobre si Emilio Ocampo irá a la entidad y cómo seguirá la dolarización

Emilio Ocampo, una de las inspiraciones libertarias para la dolarización y la eliminación del BCRA, no tiene su lugar confirmado en el próximo gobierno.

El acompañamiento de Mauricio Macri a Javier Milei en la campaña tendría sus implicancias, que se vienen expresando en las definiciones ministeriales de los últimos días. El economista podría ceder, precisamente, el Ministerio de Economía , donde suena como principal nombre Luis "Toto" Caputo , ex ministro de Finanzas macrista. Sin embargo, sus discrepancias en torno a las ideas de dolarización y de la eliminación del BCRA podrían alejar a uno de los nombres más subrayados por el libertario en campaña.

Desde el seno libertario se apunta que la preferencia de Javier Milei por "Toto" Caputo se sostiene porque el ex funcionario del macrismo le ofreció un plan de solución para las LELIQ , precisamente la cuestión que habría impedido la elección de Federico Sturzenegger (quien fue director del BCRA en el gobierno de Mauricio Macri ) como ministro de Economía .

Quién es Emilio Ocampo

"Un honor que Javier Milei me haya elegido para cerrar el Banco Central y eliminar la inflación, el impuesto más perverso y arbitrario que existe y que desde hace décadas contribuye al empobrecimiento de los argentinos": a través de un tweet de septiembre de este año, el economista Emilio Ocampo confirmó que se incorporaba al proyecto de La Libertad Avanza. " Tenía cuatro planes a mi disposición para dolarizar, pero el que más me convenció fue el de Ocampo, incluso me hizo dejar de lado al mío", reveló el ahora presidente electo.

Emilio Ocampo es un especialista en finanzas y economía, actualmente director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del CEMA (UCEMA) e integrante del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.

De 1990 a 2004 se dedicó a la banca de inversión en ciudades como Nueva York y Londres, mientras en la Argentina se implementaba el "Plan de Convertibilidad" encabezado por el ministro Domingo Cavallo. Dos décadas después, Ocampo vuelve a plantear la posibilidad de que "si vos dolarizás en enero o febrero del 2024, para abril o mayo del 2025, la inflación estará en niveles convergentes con Estados Unidos".