Abrió La Rural y esperan a Javier Milei, en medio de una debacle de precios para el campo

Tanto la presencia de un agitado dueño de casa, Nicolás Pino, como del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, el senador y titular de la Comisión de Agricultura, Alfredo De Angelis; o el presidente de Coninagro, la principal entidad cooperativista del país, Elvio Laucirica, entre otros varios dirigentes, dieron cuenta de la importancia que adquirió el corretaje en la cadena agraria.

Igual, la pregunta que quedó flotando en todos lados, fue: ¿los productores venden, o no???

Mercados flojos afuera y más firmes adentro

Para quienes asistieron ayer a los remates de hacienda para mercado, en la Rural, la sorpresa fue mayúscula. En primer lugar, porque la histórica pista Central se transformó, por algunas horas, en una especie de Mercado de Cañuelas (ex Liniers) en chico. La segunda cuestión fueron los precios extraordinarios (por lo alto) que alcanzaron los lotes que salieron a venta. “A estos valores no se puede comprar para feed lot (encierre a corral)”, reconocía un comprador frustrado porque a $ 2400-2.600 el kilo vivo, como se alcanzó en algunas tropas, “los números no cierran”.

¿Quién compra entonces? fue la pregunta obligada que mereció respuestas ambiguas. “Seguramente, invernadores a campo; o gente que quiere calzarse”, dejando entrever que algunos piensan que ni bien pase el muy frío invierno, y comience a haber algo de pasto, los precios de la hacienda pueden afirmarse y salir del estancamiento en el mercado del gordo (para consumo).

rural remate.jpg Remates en plena Pista Central de Palermo

Otra historia son los granos que sufrieron una debacle en la primera quincena de julio, y que llevó a la soja en Chicago a casi perforar los U$S 400 por tonelada. Ayer, aunque recuperó un poquito, apenas pudo cerrar en U$S 404/tn para la posición agosto; mientras que el maíz siguió cuesta abajo a U$S 154/tn; y el trigo volvió a retroceder, ahora por debajo de los U$S 200/tn al ubicarse en 197 para el Chicago septiembre. Sin embargo, ambos cereales, mantienen el mercado local “invertido”, con un maíz a U$S 170/tn(16 dólares más que el Chicago más cercano); y un trigo disponible a U$S 249/tn, o sea, 52 dólares más que en el exterior, lo que habla de la tirantez entre la oferta y la demanda.

Según el informe de la Universidad Austral, “los precios del mercado internacional estuvieron presionados a la baja por continuas proyecciones de una muy buena oferta en Estados Unidos. La producción de ese país se está definiendo, dado que maíz y soja entran en plena floración”, y las condiciones de humedad están siendo muy buenas. Y, en el mercado local, si bien “la presión de cosecha de maíz se está haciendo sentir, especialmente sobre Rosario”, las abultadas pérdidas que causó la chicharrita, que se van consolidando alrededor de los 10 millones de toneladas, también se hacen sentir. Por otra parte, todavía hay productores cosechando, y se estima que varios de los afectados por la plaga, optarán por derivarla a su propia hacienda, o en zona, dado que con los bajos precios actuales y el costo de los fletes, no se justificaría la cosecha a puerto.

A 16 años del “no” positivo de Cobos

Mientras en los corrillos de los stands de maquinarias e insumos, las especulaciones y cálculos están a la orden del día, comienza a perfilarse el sorgo como una de las vedettes de un campaña que, de no mediar algún “gran” anuncio, que la mayoría descarta; va a volver a ser un ciclo “mediano”, sin estridencias, con un área de siembra similar a la que acaba de terminar, y con el único factor desestabilizador del clima. Si se da la Niña, aunque atenuada, la cosecha volverá a estar más cerca de los 120 millones de toneladas, mientras que si las condiciones climáticas mejoran, se podrían superar los 130 millones de toneladas (que es lo que se calcula que habrá este año). En todo caso, la gran beneficiada puede ser la soja, que recibirá parte de las áreas que se dejarán de hacer de maíz por temor a repetir ataques de “chicharrita”, a pesar de las precauciones que se tomarán ahora.

Y, como el trigo y la cebada ya están casi definidos, también sin mayores cambios, queda solo el girasol entre “los grandes” que, según el informe precampaña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, alcanzaría una superficie de 1,85 millón de hectáreas, estable respecto al ciclo previo, y 3,2% por encima de las últimas 5 campañas.

Estos temas, entre otros varios, se fueron sucediendo a lo largo de los pasillos y cantidad stands para todos los gustos y necesidades, tanto de visitas generales, como de productores y asesores agropecuarios. Tampoco faltó un memorioso que, frente a un clásico “Tom Colito” en la barra del fondo, por donde andan los mochos negros, recordara el 16 aniversario del “no positivo” del vicepresidente de aquel momento, el mendocino Julio Cleto Cobos, que terminó con el duro enfrentamiento del campo y el gobierno que, por un lado, dio lugar a la ahora medio alicaída Mesa de Enlace conformada por las 4 entidades nacionales del sector y, por el otro, le costó el cargo al ministro de economía de aquel momento (Martín Lusteau); al Jefe de gabinete, Alberto Fernández, y al titular de Agricultura, Javier de Urquiza. Fue el 17 de julio de 2008 y había arrancado el 11 de marzo por la propuesta de Losteau de aplicar retenciones móviles.