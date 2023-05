Casi el 90 por ciento de los intendentes bonaerenses buscará un nuevo mandato

La máxima se repite en cada año de elecciones ejecutivas. Basta con ver la cantidad de intendentes bonaerenses que buscan un nuevo mandato para comprender que la renovación en los distritos no parece ser una opción a medida. A menos de un mes para el cierre de listas solo se sabe de 13 jefes comunales que no intentarán renovar su cargo a nivel local. Y el número no deja de sorprender. Sucede que, por el momento, representa solo al 10 por ciento del total de los partidos teniendo en cuenta que la Provincia se encuentra dividida en 135 municipios. Sin embargo, en esta oportunidad parece haber una explicación más clara que la simple idea de atornillarse al poder.