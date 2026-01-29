¿Dónde ver el nuevo streaming del Conicet que muestra a los pingüinos de la Patagonia?

Las transmisión es sobre su ciclo reproductivo, incluyendo la construcción del nido, la incubación y el cuidado de los pichones.

Las cámaras están instaladas en Isla Tova y funcionan con paneles solares.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( CONICET ) , junto a la Fundación Rewilding Argentina , lanzó un nuevo streaming que permite seguir minuto a minuto la vida de los pingüinos de Magallanes y otras aves marinas en la Patagonia.

La transmisión se realiza desde el Parque Provincial Patagonia Azul, en Chubut, con cámaras instaladas en Isla Tova y zonas cercanas a Camarones, que permiten mostrar el ciclo reproductivo de estas especies, desde la construcción de los nidos hasta la crianza de los pichones. ¡Descubrílo!

El streaming del CONICET y la Fundación Rewilding Argentina es una iniciativa que busca mostrar la vida cotidiana de los pingüinos de Magallanes, los cormoranes imperiales y los petreles gigantes del sur , entre otras especies de aves marinas.

La transmisión de 24 horas sigue todo su ciclo reproductivo, desde la construcción de los nidos, la puesta de huevos, la incubación, hasta la alimentación y protección de los pichones.

Las cámaras instaladas funcionan con paneles solares , baterías especiales y conexión satelital , sin afectar el entorno natural.

Gracias a este sistema sostenible, es posible minimizar la huella humana y observar de manera cercana la interacción entre adultos y crías, los relevos para incubar, y las estrategias defensivas ante depredadores o fenómenos climáticos adversos, como fuertes vientos y lluvias.

El Parque Provincial Patagonia Azul es un refugio clave de biodiversidad, que alberga más de 13 especies de estos seres vivos.

Según el doctor Flavio Quintana, investigador superior del CONICET y líder del proyecto, las aves funcionan como “especies centinela” del ecosistema: sus comportamientos y éxito reproductivo reflejan cambios en las condiciones del medio marino, permitiendo activar alertas tempranas ante amenazas como contaminación, alteraciones del hábitat o impactos climáticos.

Embed - Streaming y proyecto científico en el Parque Patagonia Azul

Cómo ver el streaming del Conicet con los pingüinos

El acceso al streaming es completamente gratuito y está disponible en el canal oficial de YouTube de la Fundación Rewilding Argentina. No se requiere registrarse ni suscribirse, y se puede visualizar desde computadoras, televisores, celulares o cualquier dispositivo con conexión a internet.

Además, los usuarios pueden interactuar dejando comentarios o compartiendo momentos destacados de la transmisión.