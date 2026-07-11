Vaca Muerta, entre récords de producción y el alerta por el precio del petróleo

Un informe señala que el sector energético argentino mantuvo su impulso pese a la baja internacional del crudo tras la distensión en Medio Oriente. Junio dejó un récord mensual de fracturas en Vaca Muerta, el primer proyecto upstream petrolero bajo el RIGI y el mayor superávit comercial energético de la historia.

Un informe de RICSA ALyC destacó que Vaca Muerta marcó un récord de fracturas en junio, mientras el sector energético alcanzó un superávit comercial histórico pese a la baja del Brent.

El sector energético argentino cerró junio con nuevos récords de actividad en Vaca Muerta, inversiones bajo el RIGI y exportaciones, pese a la corrección internacional del precio del petróleo tras la distensión geopolítica en Medio Oriente.

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Según el informe mensual de Energía y Mercado elaborado por RICSA ALyC, la baja del Brent impactó sobre las acciones energéticas argentinas, pero no frenó la dinámica operativa del sector. El relevamiento destacó que Vaca Muerta alcanzó el mayor nivel mensual de fracturas desde el inicio del desarrollo no convencional, mientras que el comercio exterior energético registró un superávit histórico.

El contraste se dio en un contexto internacional marcado por el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, luego de meses de conflicto en torno al estrecho de Ormuz. De acuerdo con el informe, el Brent había rozado los u$s120 por barril en marzo, en el pico de la tensión, y durante junio cayó desde u$s98,29 hasta un mínimo de u$s70,16 el 26 de junio.

Ya en julio, una nueva escalada y la revocación de la licencia que permitía la venta de crudo iraní devolvieron al Brent a niveles de u$s76 a u$s78, los más altos desde el 22 de junio, según los datos citados por RICSA ALyC.

Vaca Muerta registró en junio 2.760 etapas de fractura, el mayor nivel mensual desde el inicio del desarrollo no convencional. El dato representó una suba mensual del 11,1% y un avance interanual del 40%.

El informe señaló que YPF concentró el 50% de la actividad, con 1.392 etapas durante el mes. Detrás se ubicaron Pluspetrol, con 443 etapas, y Pampa Energía, con 339 etapas en Rincón de Aranda.

La actividad no convencional volvió a quedar en el centro del crecimiento energético argentino, con foco en proyectos de shale oil y en la expansión de la capacidad productiva. Depositphotos

El récord de fracturas se suma al impulso que viene mostrando la formación neuquina durante el primer semestre. La actividad no convencional volvió a quedar en el centro del crecimiento energético argentino, con foco en proyectos de shale oil y en la expansión de la capacidad productiva.

Para RICSA ALyC, el dato de junio confirma la continuidad del ritmo operativo en la cuenca, aun en un escenario externo más volátil para el precio del crudo.

Exportaciones energéticas y superávit récord

El comercio exterior energético también marcó un máximo histórico. Según el informe de RICSA ALyC, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron un valor récord, impulsadas por el petróleo crudo y los carburantes.

De acuerdo con el ICA de mayo del INDEC citado por el relevamiento, las cantidades exportadas crecieron 78,5% y los precios avanzaron 49,9%. Como resultado, la balanza energética dejó un superávit de u$s1.543 millones, el mayor registro mensual para el sector.

Ese resultado explicó el 44% del superávit comercial total de la Argentina, que alcanzó u$s3.504 millones y también marcó un récord.

El dato refuerza el peso creciente de la energía dentro del comercio exterior argentino. En particular, el informe ubicó al petróleo crudo y a los carburantes como los principales motores del salto exportador.

Acciones energéticas: impacto de la baja del Brent

El mercado de capitales reflejó el impacto de la caída del Brent sobre las compañías energéticas. Durante junio, las acciones argentinas del sector revirtieron la tendencia alcista de mayo y la mayoría del panel cerró el mes en baja.

YPF registró una caída mensual de 14,2%, aunque mantuvo una suba interanual de 44,6%. Vista Energy retrocedió 14% en el mes y acumuló una mejora de 33,4% en los últimos doce meses.

YPF registró una caída mensual de 14,2%, aunque mantuvo una suba interanual de 44,6%.

Entre las compañías que lograron sostener un desempeño positivo se ubicaron TGS, con una suba mensual de 1,3% y un avance interanual de 47,8%, y Pampa Energía, con una mejora mensual de 0,8% y una ganancia anual de 53,1%.

En el bloque eléctrico, Transener cayó 7,1% mensual, pero mantuvo la mayor suba interanual del segmento, con 80%. Edenor retrocedió 9,7% en junio y acumuló una baja interanual de 5,8%, según el relevamiento de RICSA ALyC.

Genneia inició el trámite para cotizar en Wall Street

El informe también destacó que Genneia presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos el formulario F-1 para una eventual oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York.

La operación contempla cotización simultánea en BYMA bajo el símbolo GENN. Según RICSA ALyC, sería la primera colocación de una energética argentina en Wall Street desde Vista Energy en 2019.

El trámite se suma al movimiento del sector energético en el mercado de capitales, en un mes atravesado por la volatilidad del crudo, el récord de actividad en Vaca Muerta y nuevos anuncios de inversión.

Con ese escenario, el informe mensual de RICSA ALyC mostró dos dinámicas simultáneas: una corrección en los precios y las acciones energéticas por el reacomodamiento internacional del crudo, y una expansión local sostenida por fracturas récord, proyectos bajo el RIGI, infraestructura y exportaciones energéticas.