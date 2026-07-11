El costo de no salir a buscar dólares: el Programa Financiero apuesta todo a 2026 y deja 2027 a la intemperie

El equipo económico despeja los vencimientos de 2026 con ingeniería contable y auxilio multilateral, pero el año electoral de 2027 expone una dependencia de reservas que el propio esquema no logra disimular.

El equipo económico presentó esta semana su Programa Financiero para el bienio 2026-2027 , un documento que exhibe una solvencia técnica cuidadosamente construida pero que, examinado en sus supuestos de ejecución, revela una hoja de ruta de extrema exigencia. Para lo que resta de 2026, el esquema encuentra una solución contable plausible . Para 2027 la historia es distinta: la arquitectura financiera queda expuesta a una dependencia estructural de fuentes externas y a una gestión cambiaria que roza el límite de lo sostenible.

Este análisis no es un ejercicio contable menor. El Programa Financiero marca el ritmo al que operará el balance cambiario en la antesala de un año electoral , y ese ritmo condiciona todo lo demás: la política monetaria, la tasa de interés en pesos y la credibilidad del régimen cambiario. La voluntad de pago del Tesoro no está en discusión y nunca lo estuvo desde la llegada de esta nueva administración. Lo que sí está en discusión es la capacidad de un sistema que, sin una apertura robusta a los mercados internacionales de capitales, se ve obligado a exprimir la liquidez de los organismos multilaterales y a forzar el rollover de deuda local. En un contexto de dolarización de carteras, esa combinación puede generar un umbral de estrés sistémico difícil de contener.

Las cifras del cierre de este año son, en apariencia, tranquilizadoras. El Tesoro proyecta necesidades de financiamiento por u$s19.200 millones , cubiertas mediante una combinación de emisiones locales (u$s6.000 millones), compras al Banco Centra l (u$s6.700 millones) y préstamos garantizados por organismos internacionales (u$s4.000 millones). La lógica financiera detrás de esta estructura es defendible en términos de costo: una colocación en los mercados voluntarios implicaría hoy rendimientos más elevados que los que ofrecen los préstamos garantizados multilaterales. En ese sentido, el esquema es eficiente.

Pero la eficiencia de costos esconde una concentración de riesgo. El BCRA no solo debe absorber la demanda de divisas del Tesoro; simultáneamente debe garantizar el pago de los Bopreales remanentes —u$s142 millones en lo que queda de 2026 — y sostener la meta de acumulación de reservas comprometida con el FMI. La entidad ya compró u$s11.400 millones en el primer semestre del año, casi el 90% de lo requerido para el ejercicio. El dato es contundente, pero también es la otra cara del problema: la esterilización de esa emisión monetaria —imprescindible para que las compras no se trasladen a una expansión de la base monetaria con riesgo de pass-through inflacionario— ha obligado a una gestión intensiva de deuda en pesos y al uso extendido de repos. Es una dinámica que, sostenida en el tiempo, reduce el margen de maniobra del Central ante cualquier shock externo, sea cambiario, de tasas internacionales o de precios de commodities.

Si 2026 se resuelve con ingeniería contable, 2027 exige algo más difícil de garantizar: confianza. Las necesidades de financiamiento del Tesoro saltan a u$s24.900 millones, y la composición de las fuentes se vuelve más incierta. El programa incorpora privatizaciones por u$s1.500 millones y "otras fuentes" por u$s2.000 millones —categorías que, por definición, dependen de variables no controladas enteramente por el equipo económico—, además de un rollover con emisiones locales que, en año electoral, puede verse obstaculizado por la aversión al riesgo del inversor local.

El documento oficial minimiza dos factores de presión que operan como un torniquete sobre el balance cambiario.

Las necesidades del BCRA ante el vencimiento de Bopreales. En 2027 vencen u$s5.374 millones de estos instrumentos. El programa asume que cerca de u$s3.800 millones se cancelarán mediante el pago de impuestos, una hipótesis optimista que todavía debe validarse en el terreno. Si la dolarización de carteras corporativas persiste —un fenómeno que ya ha generado rendimientos negativos en Bopreales previos a su vencimiento, señal de que los tenedores prefieren sostener el activo antes que desprenderse de él—, los agentes económicos privilegiarán retener los bonos para cobrar divisas en lugar de aplicarlos a obligaciones tributarias. El resultado sería una salida de reservas que el escenario base del Tesoro no contempla en su magnitud plena.

La tensión estructural en la deuda en pesos. El programa presupone una capacidad de captación de fondos locales para 2027 que descansa sobre la continuidad de la demanda de activos en pesos. Si esa demanda cae —como suele ocurrir en ciclos preelectorales, cuando el incentivo a dolarizar carteras se intensifica—, el Tesoro deberá convalidar tasas de interés reales sustancialmente más altas para cerrar el financiamiento. Esto no es solo un problema de costo fiscal: es un mecanismo de crowding-out. Cada punto adicional de tasa que el Tesoro necesita pagar para colocar deuda drena liquidez que, de otro modo, financiaría al sector privado, con el consiguiente impacto contractivo sobre la inversión y el crédito.

La combinación de ambos factores arroja una presión neta estimada sobre las reservas del BCRA de u$s8.600 millones para 2027. Es la cifra que resume, en una sola línea, el desafío real del programa: no es un problema de solvencia de mediano plazo, sino de liquidez en divisas en el momento políticamente más sensible del ciclo.

El riesgo de la desconexión internacional

El programa financiero, en su diseño actual, funciona como un ejercicio de supervivencia que elude sistemáticamente la necesidad de regresar a los mercados voluntarios de deuda. El Gobierno ha dejado abierta la puerta a una emisión internacional condicionada a una mayor compresión del riesgo país, que hoy cotiza cerca de los 400 puntos básicos —mínimos en ocho años—. Es una ventana de oportunidad real. Pero mientras esa puerta permanezca cerrada, el esquema 2027 seguirá atado al auxilio de organismos multilaterales, una fuente de financiamiento que, a diferencia del mercado voluntario, no es infinitamente elástica ni está exenta de condicionalidades políticas.

La lectura de fondo es que el equipo económico dispone de una ventana —la mejora del riesgo soberano— para transformar una estrategia de supervivencia en una de cobertura estructural. Una colocación internacional oportunista, ejecutada no como salvataje de emergencia sino como instrumento de gestión de pasivos, permitiría diversificar las fuentes de financiamiento y aliviar la presión sobre las reservas del Central antes de que el calendario electoral eleve el costo de cualquier operación.

La percepción es que, de mantenerse las buenas condiciones actuales, el Tesoro buscará una colocación en los mercados internacionales en los próximos 6 a 8 meses.

Pagar ahora o pagar en año electoral

La disyuntiva que enfrenta la administración es, en esencia, binaria. Puede aprovechar la actual compresión del riesgo país para pagar hoy el costo de una emisión internacional y despejar la incertidumbre de 2027, o puede seguir financiando los vencimientos de capital mediante liquidación de activos del BCRA, privatizaciones de concreción incierta y una presión ininterrumpida sobre las reservas. La segunda opción no es una estrategia de largo plazo: es un postergamiento de los desequilibrios que, tarde o temprano, se manifestarán como volatilidad cambiaria en la antesala de los comicios de 2027. El programa financiero no elimina el riesgo; simplemente decide en qué momento del calendario político el país deberá pagarlo.