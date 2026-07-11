El total de muertos en Venezuela superó los 4.000 tras el paso de los terremotos + Agregar ámbito en









Además, se calcula un total de más de 17.000 damnificados distribuidos campamentos transitorios. Equipos de rescate dieron por concluida la búsqueda de sobrevivientes, pero familiares continúan buscando restos.

El balance oficial, además, contabilizó 17.907 personas sin vivienda y 86.794 familias atendidas. YH

La cantidad de muertos en Venezuela ascendió a más de los 4.000, tras el paso de los dos terremotos que azotaron el norte del país hace más de dos semanas. Mientras, el gobierno de Delcy Rodríguez busca negociar con el FMI para liberar activos financieros con el objeto de cubrir los reparos de las zonas afectadas.

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Los sismos, de 7,2 y 7,5, dejaron al menos 4.118 muertos y 16.740 heridos, según el balance oficial difundido este viernes por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, a través de su canal de Telegram. La cifra supone un incremento de 229 fallecidos respecto al recuento anterior.

Ambos derrumbaron bloques enteros de edificios en el estado costero de La Guaira, reduciendo complejos de apartamentos a capas de escombros. Miles de personas permanecen en paradero desconocido.

Más de 4.000 muertos en Venezuela tras los dos sismos El balance oficial, además, contabilizó 17.907 personas sin vivienda y 86.794 familias atendidas. Así, un total de 17.266 damnificados se encuentran distribuidos en 89 campamentos transitorios. Aunque los equipos de rescate dieron por concluida la búsqueda de sobrevivientes, familiares continúan removiendo los escombros para recuperar los restos de sus seres queridos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió el miércoles un llamado urgente para recaudar casi u$s300 millones destinados a las operaciones de socorro, en un país donde la prolongada crisis económica ha deteriorado gravemente los servicios estatales.

El balance oficial, además, contabilizó 17.907 personas sin vivienda y 86.794 familias atendidas. Un sismo de magnitud 3,9 sacudió el norte de Venezuela y generó pánico y evacuaciones Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Según el organismo, el movimiento se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, la zona más afectada por el sismo del mes pasado. El temblor generó reacciones inmediatas en la capital: decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras el nuevo movimiento, según pudo constatar la agencia EFE. En redes sociales, los usuarios reportaron desalojos de edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela y Chacao. El nuevo sismo reavivó el temor de los habitantes de la zona, todavía golpeados por el evento sísmico de fines de junio. Un residente citado por la prensa local recordó que el edificio donde trabaja sufrió daños superficiales tras el doble terremoto de hace 16 días, y que tras este nuevo sismo decidieron retirar sus objetos personales y volver a sus hogares.

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