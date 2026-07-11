SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de julio 2026 - 11:04

Conmoción en el Mundial 2026: murió un jugador de la selección de Sudáfrica

Se trata de Jayden Adams, quien había disputado el máximo torneo tan solo unas semanas atrás. Fue encontrado en un hotel y se desconocen las causas del deceso.

Jayden Adams tenía 25 años y había disputado el Mundial hace unas semanas.

Jayden Adams tenía 25 años y había disputado el Mundial hace unas semanas.

@jaydenadams_23

El fútbol sudafricano atraviesa momentos de conmoción luego de que se conociera este sábado la muerte del jugador Jayden Adams, de tan solo 25 años. El joven había disputado partidos hasta hace unas semanas.

Adams cumplía la función de mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns. Había participado recientemente del Mundial 2026, donde jugó tres partidos con su seleccionado que alcanzó por primera vez en la historia la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Informate más

Conmoción en el Mundial 2026 tras la muerte de Jayden Adams

View this post on Instagram

Su muerte tuvo lugar apenas días después de su regreso de la competencia internacional y fue confirmada por sus representantes. El mediocampista -que sumó minutos en tres partidos de la fase de grupos ante México, República Checa y Corea del Sur- fue hallado sin vida dentro de un hotel de Ciudad del Cabo.

De momento, se desconoce la causa de su fallecimiento mientras que la noticia fue confirmada por la Unión de Futbolistas Sudafricanos con un duro comunicado.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado", escribieron.

Quién fue Jayden Adams

A lo largo de su carrera, Adams disputó 206 partidos, marcó 15 goles y repartió 13 asistencias con la camiseta de dos equipos: Stellenbosch (donde debutó y fue figura) y la del Sundowns, a donde llegó en enero de 2025.

Jugó el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo 2026 y también la Champions League de su continente. Además, con la camiseta de su país, formó parte del plantel que consiguió una medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2024 celebrada en Costa de Marfil.

Te puede interesar

Otras noticias