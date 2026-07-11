Conmoción en el Mundial 2026: murió un jugador de la selección de Sudáfrica

Se trata de Jayden Adams, quien había disputado el máximo torneo tan solo unas semanas atrás. Fue encontrado en un hotel y se desconocen las causas del deceso.

El fútbol sudafricano atraviesa momentos de conmoción luego de que se conociera este sábado la muerte del jugador Jayden Adams, de tan solo 25 años . El joven había disputado partidos hasta hace unas semanas.

Su muerte tuvo lugar apenas días después de su regreso de la competencia internacional y fue confirmada por sus representantes. El mediocampista -que sumó minutos en tres partidos de la fase de grupos ante México, República Checa y Corea del Sur - fue hallado sin vida dentro de un hotel de Ciudad del Cabo .

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado", escribieron.

Quién fue Jayden Adams

A lo largo de su carrera, Adams disputó 206 partidos, marcó 15 goles y repartió 13 asistencias con la camiseta de dos equipos: Stellenbosch (donde debutó y fue figura) y la del Sundowns, a donde llegó en enero de 2025.

Jugó el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo 2026 y también la Champions League de su continente. Además, con la camiseta de su país, formó parte del plantel que consiguió una medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2024 celebrada en Costa de Marfil.