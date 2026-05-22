Cómo será la fiesta por los 90 años del Obelisco: artistas, proyecciones y música en vivo

El sábado, la Ciudad celebrará un nuevo aniversario del monumento. La avenida Corrientes será epicentro de los festejos.

La avenida Corrientes será epicentro de los festejos que comenzarán en la tarde del sábado.

La Ciudad de Buenos Aires celebrará este sábado los 90 años del Obelisco. Desde la tarde, la avenida Corrientes se transformará en un gran escenario peatonal, con música, artistas itinerantes y proyecciones sobre la estructura del monumento.

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Desde Callao hasta Cerrito , la Avenida Corrientes será el epicentro de propuestas para disfrutar de una noche distinta: shows musicales, artistas itinerantes, intervenciones especiales y sorpresas. Además, bares, restaurantes y teatros extenderán sus horarios.

Bares, pizzerías, restaurantes, rooftops y teatros extenderán su horario hasta las 3 de la madrugada. Durante la jornada, tocará en vivo la Orquesta de Cámara Mahler y cada cuadra de la avenida, que se convertirá en una propuesta inmersiva a través de un recorrido histórico por las nueve décadas del Obelisco.

1930 – La creación del coloso: entre Callao y Rodríguez Peña, con una estética estará inspirada en la Buenos Aires de principios del siglo XX, habrá artistas caracterizados como canillitas de la época y lustrabotas, utilizando vestuario histórico y megáfonos, anunciando las noticias y la novedad de la inauguración del Obelisco.

1940/50 – Tango: entre Rodríguez Peña y Montevideo, la música ciudadana de hará presente con un bandoneonista, una cantante y una pareja de baile representando la tradición tanguera porteña.

1960 – Disco y psicodelia: Entre Montevideo y Paraná, se instalará un espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60, con personajes caracterizados y ambientación visual de época.

1970 – Cultura DJ y vinilos: entre Paraná y Uruguay, una estación sonora con DJ en vivo utilizará vinilos de la década con artistas caracterizados de la época.

‍1980/90 – Cultura pop y neón: Entre Uruguay y Talcahuano, una intervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90 tendrá guitarristas y artistas caracterizados.

2000 – Cultura urbana contemporánea: Entre Talcahuano y Libertad habrá

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DJ’s en vivo y proyecciones sobre el Obelisco