La Ciudad de Buenos Aires celebrará este sábado los 90 años del Obelisco. Desde la tarde, la avenida Corrientes se transformará en un gran escenario peatonal, con música, artistas itinerantes y proyecciones sobre la estructura del monumento.
Cómo será la fiesta por los 90 años del Obelisco: artistas, proyecciones y música en vivo
El sábado, la Ciudad celebrará un nuevo aniversario del monumento. La avenida Corrientes será epicentro de los festejos.
Desde Callao hasta Cerrito, la Avenida Corrientes será el epicentro de propuestas para disfrutar de una noche distinta: shows musicales, artistas itinerantes, intervenciones especiales y sorpresas. Además, bares, restaurantes y teatros extenderán sus horarios.
Bares, pizzerías, restaurantes, rooftops y teatros extenderán su horario hasta las 3 de la madrugada. Durante la jornada, tocará en vivo la Orquesta de Cámara Mahler y cada cuadra de la avenida, que se convertirá en una propuesta inmersiva a través de un recorrido histórico por las nueve décadas del Obelisco.
El cronograma
- 17 hs: Familiares de Alberto Prebisch, el arquitecto que diseñó y construyó el Obelisco, subirán al mirador.
- 19 hs: Empieza la súper fiesta que recorrerá las nueve décadas de historia del Obelisco, con seis estructuras con forma de obelisco distribuidas a lo largo de la avenida Corrientes. Cada estación representará una época distinta de la vida cultural porteña, combinando ambientación, música, personajes e intervenciones performáticas:
1930 – La creación del coloso: entre Callao y Rodríguez Peña, con una estética estará inspirada en la Buenos Aires de principios del siglo XX, habrá artistas caracterizados como canillitas de la época y lustrabotas, utilizando vestuario histórico y megáfonos, anunciando las noticias y la novedad de la inauguración del Obelisco.
1940/50 – Tango: entre Rodríguez Peña y Montevideo, la música ciudadana de hará presente con un bandoneonista, una cantante y una pareja de baile representando la tradición tanguera porteña.
1960 – Disco y psicodelia: Entre Montevideo y Paraná, se instalará un espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60, con personajes caracterizados y ambientación visual de época.
1970 – Cultura DJ y vinilos: entre Paraná y Uruguay, una estación sonora con DJ en vivo utilizará vinilos de la década con artistas caracterizados de la época.
1980/90 – Cultura pop y neón: Entre Uruguay y Talcahuano, una intervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90 tendrá guitarristas y artistas caracterizados.
2000 – Cultura urbana contemporánea: Entre Talcahuano y Libertad habrá
DJ’s en vivo y proyecciones sobre el Obelisco
- 21 hs: Empieza el gran show en vivo en avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito, con un mapping 3D sobre el Obelisco y la música en vivo de la orquesta dirigida por Damián Mahler.
- 22 hs: repite el show de mapping y música en el Obelisco.
- 23 hs: Por siempre Astor: Orquesta homenaje a la obra de Piazzola, que propone un recorrido por sus composiciones más emblemáticas como Adiós Nonino, Balada para un loco, Libertango, entre otras.
- 00 hs: Joaco Burgos: Cantante, compositor y músico argentino que combina frescura, virtuosismo y una conexión profunda con la tradición del rock nacional.
- 01 hs: No Name: Dúo argentino de DJs y productores que ha desarrollado una identidad sonora distintiva dentro de la escena electrónica contemporánea.
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