Qué dijo el papa León XIV sobre su viaje a la Argentina

La idea de viajar a la tierra de su antecesor - Francisco - no es nueva para el máximo representante de la Iglesia. Desde su asunción, diferentes gestos, comentarios y medidas allanaron el camino para una concretar una visita que no ocurre desde 1987 con Juan Pablo II.

Archivo. En medio de la confirmación del viaje a Uruguay, crece la expectativa por la llegada de León XIV a Argentina.

La confirmación de la visita del papa León XIV a Uruguay revivió la expectativa de que la visita también incluya a la Argentina como destino, algo que suena como una posibilidad desde que asumió como Sumo Pontífice el 8 de mayo de 2025. "Yo encantado de viajar", había manifestado en noviembre del año pasado al ser consultado por la posibilidad de volar a las tierras de su antecesor, Francisco.

En ese entonces, el máximo representante de la Iglesia había asegurado que su intención era visitar Fátima y Guadalupe en México, como también Uruguay y Argentina que están "pendientes", y Perú, a donde por supuesto” quiere volver.

Anteriormente, el arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic , se reunió con el máximo representante del Vaticano y afirmó que el está considerando una visita al país: “El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”.

En este escenario, Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, ya había extendido una invitación para el papa León XIV. Fue el mismo funcionario el encargado de entregarle al Sumo Pontífice una carta entregada por el Presidente.

La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento. En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del… https://t.co/khXmgFfTlZ pic.twitter.com/gC9XrwT5gz

Tras meses de silencio, las expectativas volvieron a dispararse luego de que Quirno posteará un sugestivo mensaje en su cuenta oficial de X: "Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2057832840096608430&partner=&hide_thread=false Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. pic.twitter.com/gMCXZvPYvP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

En ese marco, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar precisiones el pasado jueves, pero reconoció que el tema estaría “en agenda” y dejó entrever que el Pontífice mantiene interés en visitar el país. Fuentes del Arzobispado porteño señalaron a Ámbito que todavía no hay comunicación oficial del Arzobispado, pero que la invitación formal ya fue realizada.

Otro de los movimientos que alimentó las especulaciones fue la reciente designación de Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina, una decisión que, según interpretan en ámbitos eclesiásticos, podría agilizar las gestiones diplomáticas y facilitar un eventual anuncio de viaje.

La confirmación del viaje a Uruguay

Las versiones sobre una visita argentina tomaron más fuerza luego de que la Iglesia Católica de Montevideo confirmara que León XIV viajará a Uruguay en noviembre, en una gira regional que también podría incluir escalas en Argentina y Perú.

De concretarse, el Pontífice se convertiría en el segundo papa en visitar territorio uruguayo, después de las históricas visitas de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Según informó Telemundo en base a fuentes eclesiásticas, la recorrida tendría una duración máxima de tres días e incluiría actividades en Montevideo, Salto y otro departamento del norte uruguayo todavía no definido.

Uno de los primeros dirigentes en anticipar públicamente el viaje fue el intendente de Florida, Carlos Enciso Christiansen, quien aseguró que la visita forma parte de la agenda internacional prevista por el Vaticano.

“En el plan de la agenda de viajes previstos está la primera quincena de noviembre en nuestro país y la visita al santuario de la Virgen de los Treinta y Tres”, señaló Enciso. “Que esté aquí va a ser componente espiritual para muchos y también un acontecimiento de primer nivel”, agregó el jefe comunal.