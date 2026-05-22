Crédito fintech: aseguran que la morosidad se estabiliza y esperan una mejora cuando aflojen las tasas

El crecimiento del crédito fintech convive con mayores niveles de irregularidad en los pagos, pero el sector señala que el deterioro comenzó a moderarse, advierte sobre el impacto de eventuales regulaciones y considera que no hay sobreendeudamiento familiar.

La expansión del crédito fintech en Argentina continúa acelerándose y ya alcanza a más de 8 millones de personas . Sin embargo, al mismo tiempo, la morosidad se consolidó como uno de los principales focos de atención para la industria, en un contexto de mayor presión sobre el ingreso disponible de las familias.

Aun así, desde la Cámara Argentina Fintech aseguran que no existe un “sobreendeudamiento” generalizado en las familias y sostienen que los indicadores comenzaron a mostrar señales de mejora. Según remarcan, el pico de irregularidad se alcanzó en noviembre de 2025 y, desde entonces, los ratios de mora comenzaron a estabilizarse. Sin embargo, el crédito no logra retomar la senda ascendente que se vio interrumpido en agosto pasado en la previa electoral. Estiman que, si existiera una mejora de la inflación y de los salarios, podría volver a cobrar impulso.

De acuerdo con un informe elaborado junto al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la mora operativa de la cartera fintech —que contempla atrasos de entre 30 y 360 días— se ubicó en torno al 22% y se mantiene prácticamente estable desde finales del año pasado. Si bien está muy por encima del promedio en bancos y los datos son correspondientes al mes de febrero, en el sector financiero en general coinciden que hubo una mejora en marzo tras la merma de la volatilidad de tasas de corto plazo.

El relevamiento, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), muestra que el deterioro de la capacidad de pago avanzó en línea con el resto del sistema financiero, en un escenario marcado por el encarecimiento del crédito real tras una desaceleración inflacionaria más rápida que la baja de tasas.

La morosidad y las deudas incobrables

Aunque el informe advierte que el stock de deudas consideradas “incobrables” continúa en aumento, los indicadores de alerta temprana comenzaron a mostrar señales de estabilización.

“El último año convivió con una suba en la morosidad debido al encarecimiento del costo real del crédito, fruto de una desinflación más veloz que la baja de tasas activas del sistema. Sin embargo, los roll rates de mora temprana evidencian signos de estabilización desde octubre-noviembre de 2025”, explicó Diego Demarco.

Los llamados “roll rates”, utilizados como indicador de deterioro crediticio, alcanzaron un pico entre octubre y noviembre del año pasado y luego comenzaron a desacelerarse tanto en fintech como en bancos y otros proveedores financieros.

image La morosidad ya está mermando en los últimos meses

Más de 8 millones de personas ya usan crédito fintech

El informe revela, además, que el ecosistema fintech ya alcanza a 8,1 millones de usuarios activos, más del doble que hace dos años. Actualmente, cuatro de cada diez personas con crédito formal en Argentina utilizan plataformas fintech y el sector ya origina el 25% de los créditos totales del sistema. Además, unas 2,3 millones de personas operan exclusivamente con fintech, sin relación crediticia con bancos u otras entidades tradicionales.

El crédito fintech mantiene además un perfil de bajo monto: el préstamo promedio asciende a $541.394, muy por debajo de los $4,1 millones promedio de las entidades financieras tradicionales.

El reporte también muestra que las fintech concentran una mayor participación de jóvenes y mujeres que el sistema financiero tradicional. El 51% de los usuarios tiene entre 18 y 39 años y el 53% de la cartera corresponde a mujeres.

Más allá del crecimiento del ecosistema fintech, el informe remarca que el crédito al sector privado en Argentina todavía representa apenas el 13,1% del PBI, lejos del promedio de América Latina (47,8%) y de países como Chile o Brasil, donde supera el 70% del producto.

En ese contexto, desde la industria sostienen que el desafío no es solamente expandir el financiamiento, sino también mejorar su calidad y ampliar el acceso sin profundizar los niveles de incumplimiento. “Argentina necesita más crédito, y para eso necesita más innovación, más competencia y más canales de acceso al financiamiento”, afirmó Mariano Biocca, titular de la Cámara Fintech.

Otros datos clave:

Los clientes exclusivos fintech siguen creciendo: aumentaron en 530.000 en el último año.

El monto promedio de crédito fintech para personas llegó a $541.394 en febrero de 2026.

En el segmento corporativo, el crédito fintech promedio para empresas alcanzó $28,2 millones en febrero de 2026, aunque todavía se ubica por debajo de bancos y otros proveedores no financieros.

En otro orden, desde la Cámara Argentina Fintech cuestionaron los más de 30 proyectos que actualmente circulan en la Cámara de Diputados y que buscan imponer límites a las tasas y cargos aplicados por bancos y billeteras virtuales para enfrentar el avance de la morosidad.

Desde la entidad rechazaron este tipo de iniciativas al considerar que “no van a funcionar”, señalaron que hablan con algunos legisladores para explicar la situación del sector y advirtieron que una mayor intervención estatal podría terminar restringiendo aún más el acceso al crédito, especialmente para los sectores de menores ingresos que no logran acceder a las líneas bancarias, marcando la sintonía que hay en todo el sector financiero sobre la posibilidad de regulación.