Sugestivo mensaje del Gobierno en medio la expectativa por la visita del papa León XIV

El Sumo Pontífice confirmó su presencia en Uruguay en noviembre de este año. El mensaje del Canciller, Pablo Quirno, también se suma a las declaraciones de Jorge García Cuerva que aseguró que la visita "está en agenda".

Archivo. Quirno y un sugestivo mensaje sobre un posible viaje de León XIV al país.

El Canciller, Pablo Quirno, dejó un sugestivo mensaje en sus redes sociales que apunta a una posible visita del papa León XIV a la Argentina. "Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino", aseguró en su cuenta de X.

Si bien aún no hay confirmación oficial ni del lado del Vaticano ni del Gobierno, los últimos movimientos y declaraciones parecen indicar que la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina está más cerca que nunca. Durante el pasado jueves, el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre.

En este contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , evitó dar definiciones concretas, pero dejó entrever que estaría " en agenda" y que saben de su interés por venir al país.

"Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…! Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC", concluyó en su mensaje Quirno.

El mensaje del Canciller argentino volvió a poner en el centro de la escena la expectativa por la posibilidad de que el sucesor de Francisco visite el país, algo que estuvo en tratativas desde el fallecimiento del argentino en 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2057832840096608430&partner=&hide_thread=false Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. pic.twitter.com/gMCXZvPYvP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

El revuelo en nuestro país se reavivó tras la confirmación del viaje a Uruguay. Durante el jueves, García Cuerva resaltó la importancia que tendría la llegada del Sumo Pontífice.

Sin embargo, el Arzobispo también advirtió que se debe reconstruir el diálogo y la unidad y que espera que, ante una eventual visita, exista una convocatoria amplia de todos los sectores.

Desde el Arzobispado de Buenos Aires indicaron a Ámbito que no existe aún una confirmación oficial del Vaticano. Sin embargo, destacaron que la Iglesia argentina ya formalizó una invitación en junio de 2025. En aquella oportunidad, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, le entregó personalmente la propuesta a León XIV.

papa leon xiv Archivo. La última vez que un Papa visitó el país fue Juan Pablo II en 1987.

Otro de los pequeños pasos necesarios dados para la llegada de León XIV fue la reciente designación de Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina, lo que ahora agilizar las gestiones y facilitar un eventual anuncio.

El viaje de León XIV a Uruguay

El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre, según confirmó la Iglesia Católica de Montevideo, en una gira regional que también podría incluir escalas en Argentina y Perú. De concretarse, será la segunda vez que un pontífice visite territorio uruguayo, luego de los viajes realizados por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Según informó Telemundo, en base a fuentes eclesiásticas, la recorrida tendría una duración máxima de tres días e incluiría actividades en Montevideo, Salto y otro departamento del norte del país aún no definido.

La posibilidad de la visita había comenzado a tomar fuerza en las últimas semanas tras declaraciones de dirigentes y referentes de la Iglesia local. Uno de ellos fue el intendente de Florida, Carlos Enciso Christiansen, quien adelantó que el viaje formaba parte de la agenda internacional del Vaticano.

“En el plan de la agenda de viajes previstos está la primera quincena de noviembre en nuestro país y la visita al santuario de la Virgen de los Treinta y Tres”, señaló Enciso al referirse al posible paso del Papa por Florida. “Que esté aquí va a ser componente espiritual para muchos y también un acontecimiento de primer nivel”, agregó el jefe comunal.

El actual pontífice ya había mantenido un encuentro con el presidente uruguayo Yamandú Orsi en octubre del año pasado, durante una gira europea del mandatario. En esa reunión, el jefe de Estado le extendió formalmente la invitación para visitar Uruguay y retomar la agenda latinoamericana que había quedado pendiente durante el papado de Francisco.

León XIV también había manifestado públicamente su intención de regresar a América Latina luego de su viaje oficial a Líbano y Turquía, el primero de carácter internacional desde su asunción.