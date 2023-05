Comodoro Rivadavia: el PJ no se pone de acuerdo para encabezar la puja por la intendencia

Pero no solo eso. Como parte del pacto interno, el jefe comunal de Comodoro Rivadavia debió aceptar la posibilidad de que sea Othar Macharashvili, su vice actual, quien pueda quedar al frente de la fórmula local. Algo que Luque no comparte ya que entre ambos existe un enfrentamiento político que, al día de hoy no encuentra solución.