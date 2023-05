Congreso: Diputados continúa con el juicio a la Corte (sin Marchi) y se demoran temas en el Senado

En las últimas horas, Gaillard manifestó a la agencia estatal Télam que Marchi “avisó que no va venir porque tiene que ir a declarar ante Lijo, pero lo vamos a volver a citar el martes 9 de mayo porque él se comprometió en la última audiencia a volver” para ampliar su testimonio.

Senado

La Cámara alta no sesionaba desde noviembre de 2022 y volvió al recinto en abril pasado. Allí sancionó un paquete de leyes abultado, donde se encontraba el demorado refuerzo a la justicia federal de Santa Fe, que otorgará mayores herramientas -en el mediano plazo- para combatir al narcotráfico.

Un tema no menor y que genera problemas en el Senado apunta a las comisiones que no reactivaron su labor y, por tanto, no aparecen dictámenes de ninguna iniciativa. Un ejemplo claro son los pliegos judiciales que se acumulan en la comisión de Acuerdos, que preside la legisladora cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).

Hay otros proyectos en fila. Uno es el que aprobó Diputados días atrás para mejorar la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La discusión más importante de la iniciativa se dio a instancias de la oposición -Juntos por el Cambio y el interbloque federal, entre otros-, por la observación que realizó sobre el dictamen de mayoría que había empujado el kirchnerismo y, en disidencia parcial, el PRO. La lupa apuntaba a la forma de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependerá del Ministerio de Economía.

Cerca de la hora de la votación, Juntos por el Cambio evitó el papelón en Diputados: se encolumnó detrás del dictamen de minoría y rechazó -en general- el proyecto, para luego solicitar un par de modificaciones -en el debate en particular de la iniciativa- que el kirchnerismo no convalidó. Ahora, todas las miradas están en el Senado y en la decisión del cristinismo de acelerar -o no- una iniciativa que estaba sugerida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por caso, Máximo Kirchner votó el proyecto en la Cámara baja.

Para ayudar al oficialismo, varias bancadas opositoras hicieron que legisladores se levantaran de sus bancas para no complicar la aprobación del proyecto en Diputados. El problema que se da en la Cámara alta es la paridad que hay en la actualidad con el quórum y los votos, tras la división oficialista y el nuevo interbloque federal. Más allá de contactos informales sobre “negociaciones” para reactivar los trabajos -comentados por voceros extraoficiales-, el Senado se encuentra frenado en comparación con Diputados y tiene como único plan para este mes recibir al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien daría un informe de gestión.