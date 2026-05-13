La mejora en los autos que tiene el potencial de revolucionar la forma de transitar en la calle

El sistema elimina el circuito hidráulico convencional. Por el momento, no se confirmó que automotrices podrían comenzar a usarlo en su producción.

Archivo. El nuevo sistema de frenado busca solucionar fallas mecánicas vinculadas al desgaste o a pérdidas de líquido.

Una nueva tecnología de frenos busca transformar el funcionamiento tradicional de los vehículos y marcar un cambio de paradigma en la industria automotriz. El sistema, denominado Sensify , ya se encuentra listo para ser implementado en modelos de producción , aunque todavía no se confirmó qué automotriz será la primera en incorporarlo.

La principal innovación del sistema radica en la eliminación total del circuito hidráulico convencional. En lugar de líquido de frenos y conexiones mecánicas tradicionales, Sensify utiliza una red de sensores y cables electrónicos capaces de interpretar la presión que ejerce el conductor sobre el pedal y convertirla en una señal digital enviada directamente a las pinzas de freno.

El nuevo producto fue presentado por la marca italiana Brembo y reduce significativamente la posibilidad de fallas mecánicas vinculadas al desgaste o a pérdidas de líquido, uno de los problemas habituales en los sistemas hidráulicos tradicionales.

El sistema también incorpora una unidad de control inteligente que monitorea en tiempo real el comportamiento de cada rueda y ajusta de forma independiente la presión de frenado. De esta manera, el vehículo puede corregir situaciones de pérdida de trayectoria o subviraje durante una maniobra.

Por ejemplo, al frenar en plena curva, Sensify es capaz de distribuir la fuerza exacta sobre cada rueda para ayudar al auto a mantenerse estable y conservar la línea de circulación.

Otra de las diferencias frente a los sistemas actuales aparece en las frenadas de emergencia. La clásica vibración del pedal que suele producir el ABS prácticamente desaparecería, ya que el funcionamiento electrónico reemplaza buena parte de la respuesta mecánica tradicional y ofrece una reacción más progresiva y suave.

Brembo explicó que Sensify fue diseñado para adaptarse a distintos tipos de vehículos, independientemente de la plataforma o del sistema de motorización, ya sea eléctrico, híbrido o con motor de combustión.

En una primera etapa, se espera que la tecnología desembarque principalmente en vehículos deportivos y del segmento premium, donde las automotrices suelen introducir primero este tipo de desarrollos antes de extenderlos a modelos masivos.