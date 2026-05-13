Kylian Mbappé y Jordan Bardella reavivan la grieta política en Francia en pleno avance de la extrema derecha

El delantero francés cuestionó el crecimiento del nacionalismo y recibió una dura respuesta del líder de Reagrupamiento Nacional.

Kylian Mbappé volvió a criticar el avance de la extrema derecha en Francia y recibió una inmediata respuesta de Jordan Bardella.

Kylian Mbappé cuestionó públicamente el crecimiento de la extrema derecha en Francia y reavivó su enfrentamiento político con Jordan Bardella, uno de los principales referentes nacionalistas del país. La disputa volvió al centro de la escena en medio de un escenario electoral donde el partido RN aparece como favorito para las presidenciales de 2027 .

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El delantero del Real Madrid expresó su preocupación durante una entrevista con Vanity Fair publicada este martes. Allí, el futbolista habló sobre las posibles consecuencias de un eventual triunfo de Reagrupamiento Nacional en las próximas elecciones francesas.

“La gente a veces piensa que, como tenemos dinero, como somos famosos, este tipo de problemas no nos afectan”, sostuvo Mbappé. “ Pero a mí sí me afectan; sé lo que significa y qué consecuencias puede tener para mi país que gente como ellos llegue al poder ”.

El delantero francés y el líder de Reagrupamiento Nacional protagonizan uno de los cruces políticos más fuertes del año en Francia.

El campeón del mundo, criado en un suburbio popular de París con fuerte presencia inmigrante , volvió a posicionarse como una de las voces deportivas más críticas del avance nacionalista en Francia. Además, la selección francesa suele ser presentada dentro del país como un símbolo de diversidad cultural y social .

Jordan Bardella respondió con ironía y volvió a apuntar contra el futbolista

La reacción de Bardella no tardó en llegar. El líder de RN utilizó la red social X para responderle al exjugador del Paris Saint-Germain con una frase cargada de ironía.

“Sé lo que pasa cuando Kylian Mbappé deja el PSG: ¡el club gana la Liga de Campeones! (Y quizá pronto por segunda vez)”, escribió el dirigente de extrema derecha.

Jordan Bardella La tensión entre Mbappé y Bardella refleja la polarización política que atraviesa Francia de cara a las elecciones de 2027.

El cruce volvió a reflejar la fuerte polarización política que atraviesa Francia de cara a las elecciones de 2027. Bardella, de 30 años, aparece como posible candidato presidencial si la Justicia confirma la inhabilitación política de Marine Le Pen.

La disputa refleja la tensión política que atraviesa Francia

Analistas políticos consideran que el enfrentamiento entre ambas figuras representa mucho más que un simple intercambio mediático. Según William Thay, integrante del centro de estudios Le Millénaire, Bardella intentó aprovechar el desgaste de imagen que sufrió Mbappé tras su salida del PSG y sus resultados irregulares en España.

Sin embargo, también advirtió que el partido nacionalista podría correr riesgos al confrontar con una de las figuras deportivas más populares del país. Mientras tanto, la extrema derecha continúa creciendo impulsada por la crisis económica, el malestar social y el endurecimiento del discurso antiinmigración.

La tensión entre Mbappé y Bardella ya había tenido otro episodio durante la Eurocopa 2024, cuando el dirigente cuestionó a los deportistas famosos por “dar lecciones” políticas a sectores golpeados económicamente. Ahora, a un año de las presidenciales, el conflicto volvió a instalarse en el centro del debate público francés.