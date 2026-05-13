El mercado, inquieto por la pérdida de imagen de Javier Milei: ¿surgen temores de corrida preelectoral en 2027?

El combo de los casos de presunta corrupción y el deterioro de la economía familiar preocupa a la city, que se pregunta por la sostenibilidad política del modelo.

El mercado ya se pregunta por el escenario electoral y su potencial impacto financiero ante el deterioro de la imagen de Javier Milei.

Los escándalos por presunta c orrupción en el gobierno de Javier Milei no son inocuos para el ánimo del mercado ya que, si se combinan con variables como desempleo o caída de nivel de vida, pueden complicar sus chances de reelección. El ministro de Economía, Luis Caputo, un experto trader habituado a lidiar con expectativas de inversores, lo sabe. Y es por eso que se torna importante para el programa económico empezar a revertir las encuestas que ubican al primer mandatario en su piso de popularidad.

Al respecto, un reporte de Oxford Economics advierte en relación a las elecciones del año próximo que "la preocupación de los inversionistas y la caída en la aprobación podrían provocar salidas de capital del país , como ocurrió antes de las elecciones intermedias de 2025, lo que ejercería presión sobre el peso argentino".

El Oxford Economics es una agencia fundada en 1981 por la Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford, que en conjunto con el Foro Económico Mundial proporciona asesoramiento a instituciones y gobiernos.

Esta semana, emitió un informe con perspectivas para la Argentina. Entre ellas menciona que las proyecciones de crecimiento para el PBI de este año son del 2,4%, casi 1,5 puntos menos que lo pronosticado por el FMI en la última revisión del programa.

"Aspectos a tener en cuenta: encuestas recientes indican que el presidente Javier Milei ha alcanzado su índice de aprobación más bajo desde que asumió el cargo, en medio de escándalos de corrupción, el aumento de la inflación en los últimos meses y el creciente desempleo", plantea la entidad con sede en Reino Unido.

El lado positivo

A pesar de la advertencia, el reporte destaca que hay "cambios clave", en sus perspectivas sobre el país. "Mantenemos nuestra previsión de crecimiento del 2,4% interanual para 2026, pero la hemos elevado al 2,8 % interanual para 2027, frente al 2,5 % interanual previsto anteriormente", señala el estudio.

El mismo añade que, "a pesar del decepcionante crecimiento del primer trimestre en comparación con nuestras expectativas y las del mercado, el sector energético se mantiene sólido".

"La reducción de los impuestos a la exportación y la cosecha de soja del segundo trimestre seguirán impulsando el crecimiento. Esto aumentará la entrada de dólares estadounidenses al país y contribuirá a mantener la estabilidad del tipo de cambio en 2026", anticipa Oxford Economics.

Al respecto, señala que prevé que "la inflación alcanzará el 30% interanual en 2026 y el 20,5 % interanual en 2027, en un contexto de aumento de los precios del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio".

En el corto plazo

La entidad plantea que "la economía nacional muestra signos de desaceleración, mientras que el sector exterior se comporta con mayor dinamismo del esperado".

"En respuesta al alza de los precios del petróleo, el Gobierno ha congelado los recortes a los subsidios energéticos, y las entradas netas de dólares alcanzaron un récord en el primer trimestre, lo que contribuyó a la estabilidad del tipo de cambio", explica el informe.

A pesar de ello, advierte que "las reservas netas siguen siendo profundamente negativas a pesar de las compras récord del Banco Central".