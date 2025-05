A 10 años del Superclásico del gas pimienta, "El Panadero" habló sobre el ataque a los jugadores de River

Embed

Este ataque generó la famosa corrida de Rodolfo D'Onofrio al centro del campo de juego de la Bombonera, para enfrentarse a Rodolfo Arruabarrena y dejarle claro al árbitro y al veedor de Conmebol que en esas condiciones no se seguiría jugando el partido. A su vez, también se convirtió en un antes y un después en el fútbol argentino, un acontecimiento folklórico, que dejó memes y canciones de cancha para siempre.

¿Qué dijo el Panadero sobre el ataque del gas pimienta a River?

"Nunca quisimos suspender el partido, era solo meter presión y se fue de las manos, porque la idea no era dañarlos físicamente, sino que sintieran que esto es Boca", argumentó en una nota con Infobae en 2019.

"Yo me inmolé por Boca y no me arrepiento. Es lo mismo que sepa que van a entrar a robar a mi casa con mis hijos adentro y me quede de brazos cruzados sin hacer nada. El tiempo me fue dando la razón, pero ya está, ya pasó. Nunca quise hacerme famoso y siempre preferí resguardar a mi familia. Algún día nos vamos a sentar dos horas y voy a contar todo, pero hoy no es el momento", agregó a su descargo el violento.

Tiempo después, el propio Daniel Angelici, por entonces presidente de Boca, admitió en una nota que la idea original era hacerle una cargada a River pero que se les fue todo de las manos. Y bastante.

El asunto se cerró cuando la Conmebol se expidió el 17 de mayo, a través de su sitio web, y decretó: