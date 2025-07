Aldosivi y Central Córdoba abrieron el Torneo Clausura con un pálido empate

Embed

En el cierre del torneo anterior obtuvo dos triunfos y luego superó a Estudiantes por penales en Copa Argentina, lo que le permitió avanzar a octavos de final. No obstante, el equipo marplatense sufrió una baja sensible: Elías Torres, su principal carta de gol, será transferido a Racing y no estará disponible.

El Ferroviario, en tanto, finalizó el Apertura en la 11ª ubicación con 18 unidades, y su campaña en la Copa Libertadores dejó un sabor agridulce. El conjunto santiagueño sumó 11 puntos en su grupo, los mismos que Flamengo y Liga de Quito, pero quedó eliminado por diferencia de gol.

Central Córdoba, con dicha eliminación, se ganó el derecho de jugar en la Copa Sudamericana, donde en los 16vos. de final se medirá a Cerro Largo de Uruguay los martes 15 y 22 de julio, con cierre en Montevideo. El ganador jugará en octavos ante Lanús.

Síntesis Aldosivi vs Central Córdoba (SdE) por el Torneo Clausura