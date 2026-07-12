Bombazo: Diego Forlán será el nuevo entrenador de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa + Agregar ámbito en









La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó que el exdelantero asumirá como DT interino de la selección mayor hasta marzo de 2027. Además, también estará al frente del seleccionado Sub 20.

Diego Forlán será el nuevo entrenador de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó este domingo la salida de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección de Uruguay luego de la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y confirmó a Diego Forlán como su reemplazante de manera interina.

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El histórico exdelantero de la "Celeste", una de las grandes figuras del equipo que alcanzó las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010, dirigirá a la selección mayor hasta marzo de 2027. En ese período estará a cargo de los amistosos internacionales y de los primeros compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

Además, Forlán también asumirá la conducción de la selección uruguaya Sub 20, que disputará el Sudamericano de la categoría en enero de 2027.

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó que el exdelantero asumirá como DT interino de la selección mayor hasta marzo de 2027. Además, también estará al frente del seleccionado Sub 20. Las razones de la elección de Diego Forlán El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, explicó que la designación del exfutbolista era una posibilidad que el Comité Ejecutivo venía analizando desde hacía varios años.

"A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Hace bastante tiempo que nosotros venimos hablando con él. No es de ahora. En el 2022 nos juntamos allá en la chacra de Maldonado con Jorge Casales. Estuvimos un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante. Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque está desarrollando un proyecto muy interesante", afirmó Alonso en diálogo con Tele Doce.

El dirigente agregó que la coyuntura permitió sumarlo también al proceso juvenil. "En este momento se da para poder incorporarlo a la selección Sub 20", señaló, al destacar su experiencia como entrenador en Primera División y remarcar que se trata de "una linda oportunidad" para un técnico que "estaba entusiasmado" con el desafío. La experiencia de Diego Forlán como entrenador Aunque será su primera experiencia al frente de una selección nacional, Forlán ya cuenta con antecedentes como director técnico en el fútbol uruguayo. Su debut fue en Peñarol, en 2020, donde dirigió 11 partidos. Durante ese ciclo obtuvo cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas antes de dejar el cargo tras seis meses. En 2021 continuó su carrera en Atenas de San Carlos, equipo de la Segunda División de Uruguay. Allí registró cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas, en el que fue su último trabajo como entrenador antes de asumir este nuevo desafío al frente de la selección uruguaya.

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