Marcelo Bielsa rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay: "Este cierre y despedida es muy dolorosa" + Agregar ámbito en









Días después de la eliminación, el "Loco" dio la cara en conferencia de prensa y expresó su dolor por una campaña que estuvo muy lejos de las expectativas que rodeaban al seleccionado uruguayo.

Marcelo Bielsa rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay: "Este cierre y despedida es muy dolorosa". AUF

Marcelo Bielsa rompió el silencio en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. El entrenador asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo y admitió que el resultado fue un golpe inesperado.

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Días después de la eliminación, el "Loco" dio la cara en conferencia de prensa y expresó su dolor por una campaña que estuvo muy lejos de las expectativas que rodeaban al seleccionado uruguayo: "Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande que era totalmente imprevisto que la posición final fuera la que fue. Difícil de imaginar".

La conferencia de prensa de Bielsa tras la eliminación El técnico argentino también reflexionó sobre el impacto que genera una eliminación de estas características en un país con tanta tradición futbolística como Uruguay: "Es una caída que nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla. El fútbol es una cosa que mueve las pasiones, emociones y explicar lo que protagonizamos es una formalidad que, sea dicha como sea dicha, no puede ser aceptada", sostuvo.

Días después de la eliminación, el "Loco" dio la cara en conferencia de prensa y expresó su dolor por una campaña que estuvo muy lejos de las expectativas que rodeaban al seleccionado uruguayo. AUF En cuanto a la relación con los futbolistas, el entrenador explicó: "Esa es una pregunta que necesariamente tengo que extender para contestarla. Respecto de cambiar la estrategia, más que lo que yo pueda decir, que la respuesta es negativa, eso no sucedió. De haber sucedido no hablaría bien de los jugadores pero no sucedió y el partido con España, la observación del partido con España, claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas".

Sin embargo, Bielsa si dio a conocer dos pedidos efectuados por los futbolistas, a los cuales accedió debido a la explicación. "Los jugadores me plantearon la idea que no entrenaran separados en dos grupos. Entendí que ese pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar, los jugadores hicieron referencia a que querían estar cerca y unidos, más cerca porque unidos estuvieron siempre. Si tenían esa necesidad, yo tenía que aceptarla. De hecho, a partir de ahí ese pedido fue aceptado y lo acepté de buena gana por el argumento, coincidí con eso".

"Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas, yo tengo formas de explicar porque siempre opté por determinada cantidad de charlas, ellos entendieron que ese tiempo se redujera y accedí a eso", agregó. “Yo le soy sincero, para mí obviamente este cierre y despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores que fueron de una capacidad de esfuerzo enorme”, confesó afectado. Las declaraciones de Bielsa llegaron en medio de un clima de fuerte desilusión en Uruguay, luego de un Mundial en el que la Celeste nunca logró mostrar el nivel esperado y quedó eliminada en la primera fase tras dos empates y una derrota.