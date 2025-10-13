Con la vuelta de Messi, la Selección argentina enfrenta a Puerto Rico en Miami







La Selección argentina, con el astro Lionel Messi otra vez a disposición, enfrentará a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional.

El encuentro se disputará en el Chase stadium de la ciudad estadounidense de Miami desde las 21 horas, aún sin árbitro definido para este amistoso. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a su par de Venezuela, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA. Con un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la presencia del capitán Lionel Messi, la "Albiceleste" superó sin problemas a la "Vinotinto" con el gol del mediocampista Giovani Lo Celso.

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el director técnico planea repetir tan solo cuatro futbolistas del once que inició la victoria ante los venezolanos: el arquero Emiliano Martínez, los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico y el mediocampista Nicolás Paz.

Por su parte, Messi iría al banco de suplentes e ingresará algunos minutos en este partido que se disputará en la casa de su actual equipo, el Inter Miami. Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

A qué hora juegan Argentina vs Puerto Rico Horario: 21 Por dónde ver Argentina vs Puerto Rico TV: TyC Sports / Telefe Formaciones Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni. Puerto Rico: el entrenador británico Charlie Trout no dio indicios del equipo que parará. Estadio: Chase stadium, Miami, Estados Unidos. Árbitro: a confirmar.