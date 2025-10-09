Mundial Sub 20: cuándo juega la Selección argentina por los cuartos de final y quién será el rival







Tras la goleada a Nigeria en cuartos, el equipo dirigido por Diego Placente busca meterse en semifinales de la Copa del Mundo.

Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina Sub-20 por los cuartos de final del Mundial

La Selección Argentina Sub-20 goleó 4-0 este miércoles ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, y logró avanzar a cuartos de final, algo que no hacía desde 2011.

En el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, el conjunto nacional se impuso con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por duplicado) y Mateo Silvetti.

El conjunto dirigido por Diego Placente llegaba a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos. Ahora deberá enfrentarse en cuartos de final con México, que viene de eliminar a Chile.

Cuándo se juega Argentina vs México El partido entre la Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub-20 se juega este sábado desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Nacional.

El vencedor de este encuentro enfrentará en semifinales al ganador de España vs Colombia.

Cómo ver en vivo Argentina vs México El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.