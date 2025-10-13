Tras el triunfo del equipo de Diego Placente ante México por 2-0, con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, ahora la Selección argentina se prepara para disputar las semifinales del Mundial Sub-20 ante Colombia.
Cuándo juega la Selección Argentina Sub-20 la semifinal del Mundial ante Colombia
El seleccionado argentino juvenil está a horas de disputar la semifinal del Mundial Sub-20, por un lugar en la gran definición. Conocé los detalles.
El partido decisivo ante los colombianos se jugará este miércoles 15 de octubre, a las 20 horas.
El equipo de Placente regresa a semifinales en el Mundial de la categoría después de 18 años, cuando lo hizo en Canadá 2007, torneo que terminó conquistando.
El choque entre Argentina y Colombia se podrá ver por TV a través de la pantalla de Telefe y DSports, las señales que vienen transmitiendo al combinado nacional. En tanto, la otra semifinal será Marruecos-Francia. Los equipos que avancen a la final jugarán el domingo 19.
