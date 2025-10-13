Vuelve MasterChef Celebrity a la televisión: a qué hora se estrena y quiénes son los participantes de la edición 2025







El certamen contará nuevamente con la conducción de Wanda Nara y los jurados: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

El reality de concina vuelve a la pantalla de Telefe y HBO Max.

Tras una serie de anuncios previos, Telefe confirmó que el esperado reality MasterChef Celebrity debutará este lunes a las 22. El reality de cocina llegará a la pantalla tras lo que será la segunda parte de la gran final de La Voz Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El certamen contará nuevamente con la conducción de Wanda Nara y los jurados: Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. Por primera vez, el programa tendrá transmisión simultánea por HBO Max.

Esta edición no solo se emitirá por la pantalla chica, sino que también se expandirá al universo digital. En Streams Telefe, Grego Rossello y Nati Jota harán reacciones en vivo a través de YouTube y Twitch, comentando los momentos más destacados de cada gala.

Además, llega la MasterChef Liga de Streamers (MLS), una experiencia inédita donde creadores de contenido seguirán el programa desde sus propios canales. Entre los participantes confirmados están Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025 Hombres:

Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano. Mujeres: Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes. image