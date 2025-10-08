Mundial sub 20: la Selección argentina goleó a Nigeria y avanzó a los cuartos de final del certamen

Con goles de Sarco, Carrizo y Silvetti, el equipo de Diego Placente superó a los africanos y se enfrentará a México este sábado.

Maher Carrizo anotó un doblete y Argentina está en los cuartos del Mundial Sub 20.

La Selección argentina Sub 20 de Diego Placente goleó por 4 a 0 a Nigeria en los octavos de final del Mundial sub 20 que se disputa en Chile. Ahora, el combinado nacional se enfrentará a México por los cuartos de final.

Es la primera vez en 14 años que Argentina clasifica a esta instancia, que alcanzó por última vez en 2011, cuando perdió por penales ante Portugal. Cabe recordar que es el país con más títulos en la categoría , con seis.

Como en tres de los cuatro partidos del certamen, Argentina abrió el marcador antes de los cinco minutos. Alejo Sarco fue el encargado de anotar el primer tanto a los dos minutos, tras una nueva asistencia de Dylan Gorosito, que capturó el rebote que dejó un remate de Ian Subiabre y sirvió al delantero del Bayer Leverkusen.

Desde entonces, el conjunto albiceleste se mantuvo con la iniciativa ofensiva sin poder quebrar el arco defendido por Ebenezer Harcourt, hasta que a los 23 minutos Maher Carrizo amplió la ventaja tras un gran remate de tiro libre.

Así, Argentina se fue al descanso con una ventaja de dos goles, pero con la mala noticia de la lesión de Álvaro Montoro, quien tuvo que ser reemplazado por Gianluca Prestianni.

Ya en el segundo tiempo, fue nuevamente Carrizo el encargado de subir el marcador a los 7 minutos, tras recuperar la pelota luego de un error en la salida de los nigerianos.

Por último, fue el jugador del Inter Miami, Mateo Silvetti, quien anotó el 4-0 definitivo que llevó al conjunto nacional a la siguiente fase del certamen.

El próximo sábado desde las 20 horas, Argentina enfrentará a México en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, mismo escenario donde goleó este miércoles a Nigeria.

El equipo que dirige Placente viene a paso firme en el Mundial, donde venció 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Además, lleva 11 victorias consecutivas en todas las competencias.