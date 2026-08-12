Lionel Messi regresa a Miami tras la despedida de su padre

El capitán argentino viajó junto a su familia en un vuelo privado tras permanecer unos días en Rosario. Su equipo, el Inter Miami, disputa este miércoles un encuentro ante León por la Leagues Cup.

Lionel Messi dejó la Argentina el martes a la noche y emprendió el regreso a Estados Unidos luego de participar junto a su familia de la despedida íntima de su padre, Jorge Messi, en Rosario. Se espera que el capitán de la Selección argentina llegue este miércoles para reincorporarse a Inter Miami , que enfrentará a León por la Leagues Cup .

El vuelo partió a las 22.53 desde el Aeropuerto de Rosario. Según FlightRadar24, Messi y sus familiares viajaron en un Bombardier Global 6000 y la llegada a Estados Unidos estaba prevista para alrededor de las 6 de este miércoles.

El futbolista había arribado al país el sábado por la noche, después de conocer la muerte de su padre que ocurrió el sábado a las 2 de la mañana, y el domingo participó de la ceremonia íntima realizada en el cementerio El Prado. Cerca del mediodía, abandonó el lugar.

Jorge Messi murió a los 68 años en un sanatorio de Rosario, donde permanecía internado tras atravesar una prolongada enfermedad. En junio, la familia había informado que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”.

Desde el Sanatorio Centro de Rosario confirmaron la muerte del padre del futbolista y señalaron que , por respeto a la privacidad de la familia , no brindarían detalles sobre “las circunstancias médicas del fallecimiento”.

El delicado estado de salud de Jorge se había dado a conocer el 18 de junio, después del partido entre la Argentina y Argelia por el Mundial 2026, cuando - tras la emoción de Messi luego de marcar un gol y durante la entrevista pospartido - circularon versiones sobre su situación y hasta ciertos medios y sectores comunicaron que había fallecido. Horas después, la familia desmintió su fallecimiento y confirmó que recibía tratamiento.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, habían comunicado.

En aquel momento, Messi también se refirió a la situación personal que atravesaba. Tras la victoria 3-0 de la Argentina ante Argelia, en la que marcó tres goles, explicó entre lágrimas el motivo de su emoción: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, expresó

El viaje a Rosario luego de la final del Mundial 2026 contra España

El astro del fútbol argentino ya había dicho presente en Rosario tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial. Luego del encuentro, abordó un vuelo privado para acompañar a su padre. Permaneció en la Argentina hasta el 29 de julio, cuando volvió a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami y retomar la actividad deportiva.

El día del fallecimiento, el capitán de la Selección tenía previsto disputar un partido, pero decidió viajar a Rosario para permanecer junto a su familia. El delicado estado de salud de su padre también había impedido que Jorge Messi y Celia Cuccittini, madre de Lionel, viajaran a Estados Unidos durante el Mundial para acompañar al futbolista, como habían hecho en otras oportunidades.

Además de Lionel, Jorge Messi era padre de Matías, Rodrigo y María Sol. Tuvo un papel central en la carrera de su hijo y se instaló junto a él en Barcelona hace más de dos décadas, cuando Lionel comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista.