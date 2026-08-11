Escalofriante: revelaron el plan para intentar matar a Lionel Messi durante el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Un informe de la Policía de Estados Unidos, conocido en las últimas horas, reveló que un terrorista tuvo planes de asesinar a Lionel Messi durante la Copa del Mundo.

Escalofriante: develaron el plan para intentar matar a Lionel Messi durante el Mundial 2026

A casi un mes de la final de la Copa del Mundo de la FIFA, un informe de la policía de Estados Unidos develó las amenazas de seguridad que tanto el FBI como el IPCC (Centro para la Cooperación Policial Internacional) se encargaron de desactivar durante el Mundial. Entre todas ellas, destaca la amenaza de un atentado suicida para matar a Lionel Messi, el jugador que más amenazas recibió durante todo el torneo.

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Antes del partido entre Argentina y Jordania de la fase de grupos, un hombre llamó al aeropuerto de Dallas y amenazó con irrumpir en el estadio junto a otras dos personas portando bombas caseras y un rifle AR-15, mencionando expresamente a Messi para matarlo.

Las amenazas se volvieron a repetir antes del Argentina-Egipto de octavos de final. "Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo", escribió uno de los sospechosos en sus redes sociales.

En ese mismo partido, la policía recibió otra llamada que aseguraba de la existencia de tres bombas dentro de varias papeleras en las gradas. Todo resultó ser una falsa alarma tras rastrear con perros detectores de explosivos todo el estadio.

Cristiano Ronaldo y los árbitros también sufrieron amenazas Cristiano Ronaldo también se vio afectado por un problema de seguridad en el hotel de concentración de Portugal. Según el informe policial, la FIFA denunció al FBI la presencia de "un hombre sospechoso" que solicitaba "detalles" sobre el alojamiento de Cristiano. Dos días después, la policía de Houston localizó y detuvo a ese mismo hombre dentro del hotel donde se alojaba la selección portuguesa. Otro individuo fue detenido en Toronto por un incidente similar al intentar colarse en el ascensor junto a Cristiano Ronaldo, alegando que solo quería un selfie con CR7.

Los árbitros también sufrieron amenazas de muerte. El árbitro francés François Letexier recibió más de 6.000 mensajes de odio en su WhatsApp personal tras arbitrar el polémico Argentina-Egipto. Lo mismo pasó con el árbitro del VAR de ese partido, Willy Delajod. Debido a las amenazas, se tuvo que reforzar la seguridad de sus casas y familias en Francia.

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