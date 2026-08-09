Lionel Messi despide a su papá Jorge en un íntimo encuentro familiar en Rosario + Agregar ámbito en









El futbolista estuvo junto a su madre Celia Cuccittini, sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol, y Antonela Roccuzzo durante la ceremonia privada.

Lionel Messi despidió a Jorge Messi en Rosario acompañado por su familia.. REUTERS/Agustin Marcarian

La familia de Lionel Messi despidió este domingo a Jorge en una ceremonia privada realizada en el cementerio El Prado, en la localidad de Pérez, cerca de Rosario. El padre del capitán argentino murió el sábado a los 68 años, después de atravesar un período de problemas de salud. El encuentro se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad y con la presencia de familiares y personas del círculo más cercano.

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Las autoridades dispusieron un amplio despliegue alrededor del cementerio para preservar la intimidad de la familia. Solo un grupo reducido de allegados pudo acceder a la capilla donde se realizó la ceremonia. En los alrededores se instaló también una guardia de periodistas y fotógrafos que siguió el movimiento de los familiares durante la mañana.

Una de las pocas imágenes de Lionel que trascendieron lo mostró caminando solo por el predio. El futbolista, de 39 años, permaneció en el lugar durante varias horas y después se retiró acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, quien también recibió muestras de afecto de personas cercanas.

La despedida de Jorge Messi tuvo a Lionel y a sus seres queridos en Rosario. AFP La Selección argentina acompañó a Messi en la despedida de Jorge Durante los últimos días, distintos integrantes de la Selección argentina habían manifestado su intención de acompañar al capitán en este momento. Leandro Paredes, uno de sus compañeros más cercanos, había adelantado que algunos futbolistas viajarían para estar presentes, aunque ninguno fue identificado públicamente durante la ceremonia.

Entre las muestras de acompañamiento también se observaron coronas florales enviadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y por el cuerpo técnico del seleccionado, encabezado por Lionel Scaloni.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge, años atrás. Los movimientos de la familia se produjeron de manera escalonada para evitar la exposición. Rodrigo Messi, hermano mayor de Lionel e hijo de Jorge, fue uno de los primeros en abandonar el cementerio. Salió junto a Celia Cuccittini, madre del futbolista, en una camioneta blanca por el acceso principal. Más tarde, Matías Messi y Lionel dejaron el predio por una entrada alternativa, cada uno en vehículos separados. Ambos fueron acompañados por efectivos de la Policía de Rosario, que estuvieron a cargo del dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada. Mientras se desarrollaba la ceremonia, un avión privado de la familia permaneció preparado en el aeropuerto internacional Islas Malvinas de Rosario. Cerca de las 11.30, la aeronave despegó, aunque no trascendió públicamente cuál fue su destino. La despedida de Jorge Messi se produjo en el comienzo de una semana importante para Lionel. Inter Miami viene de perder frente a Monterrey de México y este miércoles deberá enfrentar a León por la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, en un partido en el que necesita ganar para avanzar.