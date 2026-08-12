De cuánto es la fortuna de Harrison Ford, la leyenda de Indiana Jones y Star Wars

El actor construyó una carrera de seis décadas y acumuló ingresos millonarios con algunas de las sagas más exitosas de la historia del cine.

Harrison Ford es uno de los rostros más reconocibles de Hollywood y su nombre quedó ligado a dos de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Desde Han Solo hasta Indiana Jones, el actor protagonizó películas que atravesaron generaciones y se convirtieron en clásicos que le permitieron recaudar millones .

Su recorrido profesional, que comenzó con papeles pequeños antes de alcanzar el estrellato , también tuvo un fuerte impacto en sus ingresos. Con el paso de los años, sus contratos fueron creciendo hasta alcanzar cifras millonarias, especialmente cuando su poder de negociación dentro de la industria ya estaba consolidado.

A sus 80 años, Ford continúa sumando trabajos a una trayectoria que se extiende por más de medio siglo. Sus personajes más famosos fueron clave para construir su patrimonio , aunque detrás de esa cifra también aparecen otros éxitos, acuerdos comerciales y remuneraciones que explican cómo llegó a convertirse en uno de los actores mejor pagos de su generación.

Atravesó distintas etapas de Hollywood y logró mantenerse vigente con papeles que quedaron en la memoria colectiva.

Antes de convertirse en una estrella internacional, Ford tuvo pequeños papeles en películas y series de televisión. Su situación cambió cuando George Lucas lo eligió para interpretar a Han Solo en Star Wars: Episode IV – A New Hope, estrenada en 1977.

El actor también protagonizó títulos alejados de esas dos franquicias. Entre ellos aparecen Blade Runner, Witness, The Fugitive, Air Force One y What Lies Beneath. Varias de estas producciones marcaron otro momento de su carrera, cuando Ford ya podía negociar contratos mucho más elevados.

En los años 90 y comienzos de los 2000, sus remuneraciones llegaron a ubicarse en el rango de los u$s20 millones por película. The Devil's Own, Air Force One, Six Days, Seven Nights, Random Hearts y What Lies Beneath figuran entre los trabajos por los que recibió esa suma.

Uno de los montos más altos de su carrera llegó con K-19: The Widowmaker, por la que habría cobrado u$s25 millones. Para entonces, su nombre ya representaba un atractivo comercial de peso para cualquier producción.

Con una carrera que supera las cinco décadas, el intérprete se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la pantalla grande. Prime Video

Cuáles fueron sus ganancias con Indiana Jones y Star Wars

El personaje de Indiana Jones también tuvo un papel central en el crecimiento económico de Ford. Por Raiders of the Lost Ark, estrenada en 1981, recibió aproximadamente u$s5,9 millones. En las dos siguientes entregas, Indiana Jones and the Temple of Doom y Indiana Jones and the Last Crusade, sus salarios fueron de 4,5 y 4,9 millones de dólares respectivamente.

La cifra dio un salto impresionante con Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, de 2008. Terminó recibiendo u$s65 millones, gracias a un acuerdo que contemplaba una participación en las ganancias una vez recuperados los costos de producción y publicidad.

Para la última película de la saga, Indiana Jones and the Dial of Destiny, estrenada en 2023, Ford habría recibido otros u$s25 millones.

En el caso de Star Wars, la evolución también fue notable. De los u$s10.000 que recibió por la primera película pasó a u$s100.000 por The Empire Strikes Back y u$s500.000 por Return of the Jedi. Décadas después volvió a interpretar a Han Solo en The Force Awakens, estrenada en 2015, con un salario reportado de u$s25 millones.

El patrimonio de Harrison Ford

El patrimonio de Ford en u$s350 millones. La trayectoria permite ver hasta qué punto cambió el valor de mercado del actor. En 1977 cobró u$s10.000 dólares por convertirse en Han Solo; décadas más tarde, un solo proyecto podía representar decenas de millones.

Además de sus dos personajes más famosos, Ford consiguió mantener una extensa carrera con producciones de distintos géneros y continuó trabajando durante sus 80 años. Esa permanencia también explica parte de su posición económica: no dependió de una única película, sino de una sucesión de grandes producciones y contratos durante varias generaciones.