Lionel Messi postergó su regreso a EEUU y permanece junto a su familia en Rosario: cuándo viaja a Miami

El capitán argentino extendió su estadía en Rosario tras la despedida de su padre y regresaría a Miami este martes por la noche.

Lionel Messi permanece en Rosario junto a su familia después de despedir a su padre, Jorge Messi.

Lionel Messi decidió extender su permanencia en Rosario junto a su familia tras la despedida de su padre, Jorge Messi , y demoró su regreso a Estados Unidos. El capitán de la Selección argentina permanece en su casa de Funes y tiene previsto viajar hacia Miami este martes por la noche para llegar durante la mañana del miércoles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El argentino había viajado desde Estados Unidos acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo , y sus hijos para participar de la despedida de su padre y permanecer cerca de sus seres queridos durante este momento personal. Durante su estadía en Argentina, Messi también acompañó a su madre, Celica Cuccittini , tras el fallecimiento de Jorge Messi, quien murió a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

Lionel Messi regresaría a Estados Unidos este martes por la noche y arribaría a Miami durante la mañana del miércoles. De esta manera, el futbolista del Inter Miami permanecerá algunos días más en Rosario antes de retomar su actividad habitual.

La ceremonia de despedida de Jorge Messi se realizó el domingo en el cementerio El Prado , ubicado en Pérez, en una reunión privada a la que asistieron los familiares más cercanos.

El capitán argentino regresaría a Miami este martes por la noche y llegaría durante la mañana del miércoles.

La familia mantuvo un fuerte hermetismo alrededor de la ceremonia y buscó preservar la intimidad del encuentro. Mientras tanto, en las inmediaciones del lugar se multiplicaron las muestras de apoyo y los mensajes dirigidos al capitán argentino después de la muerte de su padre.

Messi decidió permanecer en Rosario junto a sus familiares luego de la despedida. Su regreso a Estados Unidos quedó así postergado hasta este martes, cuando está previsto que emprenda nuevamente el viaje hacia Miami.

El rol de Jorge Messi en la carrera de Lionel

Jorge Messi ocupó durante décadas un lugar central tanto en la vida personal como en la trayectoria profesional de Lionel Messi. Lo acompañó desde sus primeros años como futbolista y tuvo una participación decisiva en el desarrollo de su carrera.

Jorge Messi murió a los 68 años después de atravesar una prolongada enfermedad.

Además de ejercer como su representante, Jorge Messi estuvo involucrado en importantes decisiones profesionales que marcaron el camino de su hijo desde sus comienzos hasta convertirse en una de las principales figuras de la historia del fútbol.

La relación entre ambos trascendió así el ámbito deportivo y se convirtió en uno de los vínculos más importantes en la vida del capitán argentino.

Las muestras de apoyo para Messi

La presencia del futbolista en Argentina se produjo en medio de numerosas muestras de afecto y acompañamiento provenientes del mundo del fútbol.

Hinchas, clubes e instituciones expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo a Messi y a su familia después del fallecimiento de su padre.

Una vez finalizada la despedida familiar, el jugador del Inter Miami se prepara para regresar a Estados Unidos. Su llegada a Miami está prevista para la mañana del miércoles, después de haber permanecido varios días junto a sus seres queridos en Rosario.