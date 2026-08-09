La última foto pública de Jorge Messi antes de su muerte: cuándo fue tomada y con quién estaba

La imagen fue registrada el 5 de mayo durante un encuentro religioso en Paraguay, donde Jorge Messi estuvo junto a su hijo Rodrigo.

La última fotografía pública conocida de Jorge Messi fue tomada el 5 de mayo en Paraguay , varios meses antes de su muerte, durante una visita que realizó junto a su hijo Rodrigo. La imagen fue difundida en redes sociales por el apóstol José Duarte, quien recibió a ambos en su casa para compartir una jornada de oración.

La fotografía fue publicada por José Duarte , líder religioso que recibió a Jorge Messi y a Rodrigo Messi en la Casa Apostólica Mundial. Según explicó en sus redes sociales, ambos llegaron al lugar para participar de un encuentro de carácter espiritual y compartir un momento de oración.

En la postal aparece Jorge Messi junto a su hijo Rodrigo , durante una visita que había quedado registrada en redes sociales meses antes de la muerte del padre de Lionel Messi. La imagen cobró especial relevancia después de que se conociera el fallecimiento del empresario.

Duarte acompañó la publicación con un mensaje en el que contó detalles del encuentro que mantuvo con los integrantes de la familia Messi. El líder religioso destacó que padre e hijo habían llegado a su casa para compartir una jornada de oración .

La última fotografía pública conocida del padre de Lionel Messi fue tomada el 5 de mayo en Paraguay.

“ Hoy gracias al Señor Jesucristo, el padre de Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina, Jorge Messi, y su hermano Rodrigo Messi me visitaron en mi casa ”, escribió Duarte al compartir la fotografía.

Qué muestra la última imagen pública

La imagen muestra a Jorge junto a Rodrigo Messi y José Duarte durante aquella visita en Paraguay. El registro fue difundido originalmente en la cuenta de Facebook del apóstol y volvió a circular después de conocerse la muerte del padre del capitán de la Selección argentina.

Duarte también explicó que los visitantes participaron de un momento de oración y expresó su deseo de que aquella experiencia pudiera servir como testimonio para otras personas. La publicación estuvo acompañada por un mensaje de carácter religioso, en el que el líder escribió: “Argentina para Cristo”.

La fotografía fue tomada meses antes de que Jorge Messi falleciera y se convirtió, tras conocerse la noticia, en una de las últimas imágenes públicas conocidas del empresario.

La muerte de Jorge Messi

Jorge Messi falleció este sábado 8 de agosto en Rosario, a los 68 años. El padre de Lionel Messi atravesaba una larga enfermedad y permanecía bajo cuidados médicos antes de su muerte.

La noticia generó numerosas muestras de acompañamiento hacia la familia Messi y provocó que Lionel viajara de urgencia desde Miami hacia Rosario. El futbolista llegó a la Argentina acompañado por Antonela Roccuzzo para estar junto a sus familiares durante la despedida.

Jorge Messi tuvo un papel central en la vida personal y profesional de Lionel. Fue su padre y representante durante buena parte de su carrera, especialmente durante los años en los que el futbolista dejó Rosario para instalarse en Barcelona y comenzar su trayectoria en el fútbol europeo.

Jorge Messi tuvo un papel central en la carrera de Lionel y fue su representante durante buena parte de su trayectoria.

También tuvo un rol fundamental durante la infancia de Lionel y en las gestiones relacionadas con el tratamiento que necesitaba el futbolista cuando todavía jugaba en Newell’s Old Boys.

La imagen tomada en Paraguay adquiere ahora un significado especial por tratarse de uno de los últimos registros públicos de Jorge Messi antes de su fallecimiento. La fotografía muestra un momento familiar junto a Rodrigo y un encuentro espiritual que, meses después, quedó asociado al recuerdo del padre del máximo referente de la Selección argentina.