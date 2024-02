El polémico gol anulado en Leipzig vs Real Madrid: ¿Actuó bien el VAR?

Las imágenes se volvieron virales rápidamente en las redes sociales, donde hay usuarios que defienden la decisión y otros que hablan de un ''robo'' de parte del Real Madrid. Lo que el VAR considera, es que el fuera de juego no es del jugador que termina anotando, si no más bien del que ''molesta'' al arquero, ya que ese jugador estaría interviniendo en la jugada mientras no se encuentra habilitado.