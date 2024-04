Pedro Cachín perdió ante Rafael Nadal, pero se llevó un recuerdo inolvidable de Madrid

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ATPTour_ES/status/1784996628308402327&partner=&hide_thread=false Con el corazón en la cancha



El sueño de @RafaelNadal sigue vivo en el #MMOpen tras vencer a Cachin en una exigente batalla de 3h5m — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 29, 2024

El español con 22 títulos de Grand Slam no ganaba tres partidos consecutivos desde el US Open 2022. El martes el actual 512° del ranking mundial y ex N°1 se enfrentará con el checo Jiri Lehecka (31°) por un boleto a los cuartos de final. "Veremos cómo me despierto mañana (martes)", declaró tras el partido. Y agregó: "Aprovecho al máximo jugar aquí, no puedo pedir más, todo el tiempo que acumule esta semana sobre la pista tiene un gran valor para mí, tanto emocionalmente como tenísticamente".