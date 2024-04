Fue campeón de la Libertadores y el mundo con Boca, pero luego se ganó la vida con la venta de autos

El hecho de haber tenido éxito con alguna profesión no significa que siempre vayas a estar ligado a ella. Eso es lo que cuenta la historia de Osvaldo Santos , ex arquero campeón de América e Intercontinental con Boca Juniors .

Más allá de haber conseguido grandes títulos con Boca, el nacido en Bahía Blanca el 5 de junio de 1953 tuvo una trayectoria importante en el fútbol local como internacional. Luego de su paso por el arco de diferentes clubes, conoció una pasión que hasta el día de hoy lleva en la piel, pero antes, ¿te acordás de la carrera del ex futbolista dentro de las canchas?

Osvaldo Santos hizo inferiores en el Club Huracán de Ingenero White , proveniente de su ciudad natal. Después de su época formativa, el ex arquero llegó a la primera del “Globito” jugando el Nacional del 71. Un año más tarde llegó al sur de la Capital para jugar en Club Atlético Lanús , equipo donde jugó varias temporadas hasta dar el salto a Europa.

En 1975 el Barcelona posó sus ojos sobre él y lo contrató como un arquero prometedor. Sin embargo no tuvo éxito en el primer equipo del equipo catalán por lo que jugó en Barcelona Atlético, equipo filial de la primera del Culé. En 1977 fue traspasado al Real Valladolid por un año, pero el club no compró su pase. En las vacaciones de 1978, Santos viajó para Buenos Aires y no le gustaba la idea de volverse a España, por más que haya conocido a Johann Cruyff, Johan Mezger y Rinus Michels, el técnico de La Naranja Mecánica del 1974. A su suerte, Santos fue cedido a préstamo ese año a uno de los equipos más grandes del país: Boca Juniors.