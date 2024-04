Presidente del Barcelona pide repetir el clásico con Real Madrid por el "gol fantasma"

Joan Laporta puso el grito en el cielo y aseguró que pedirán repetir el clásico contra el Real Madrid ante la Federación Española de Fútbol por el "gol fantasma" que no le concedieron vía VAR.

El gol que reclamó todo el Barcelona pero el VAR no lo dio, al igual que en el Boca-River.

Joan Laporta , presidente del FC Barcelona , dijo el lunes que el club pedirá que se repita el "Clásico" si logran probar que los árbitros cometieron un error al no validar un "gol fantasma" de Lamine Yamal .

Sin la tecnología de la línea de gol en España, los árbitros se sirvieron del VAR para intentar confirmar si el balón había cruzado o no la línea pero no lo lograron y el gol no subió al marcador, en un momento en el que el partido iba 1-1. Igual que lo que ocurrió en el Superclásico en Córdoba.