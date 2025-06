El presidente de La Liga de España, contra el Mundial de Clubes: "Mi objetivo es que no se juegue más"

"Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, lo tengo muy claro", aseguró el mandatario. "No hay fechas. No hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sector de clubes y jugadores. Aquí no hay más dinero, hay que mantener el ecosistema y eliminarlo. Mantenerlo como estaba antes. No hay fechas", alegó el dirigente español.