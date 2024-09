Era gimnasta y en un ejercicio durante su entrenamiento una lesión acabó con su carrera: la historia de Samantha Cerio

Superar una lesión no solo requiere tratamiento físico, sino también una fortaleza mental para aceptar los cambios y encontrar nuevas formas de seguir adelante. La historia de Cerio muestra cómo, a pesar de lo traumático, es posible transformarse y buscar nuevas oportunidades. "Ha sido mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona que la gimnasia me ha hecho ser. Me enseñó trabajo duro, humildad, integridad y dedicación", explicó la atleta al anunciar su retiro